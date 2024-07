Gravado em MS, filme 'Sala Secreta' é lançado hoje no MIS

Nesta sexta-feira (26), às 19h30, estreia o filme 'Sala Secreta' no MIS (Museu da Imagem e do Som) de Mato Grosso do Sul. O longa é o mais novo trabalho do jovem cineasta Davi Pierre.

Trata-se de um filme com muitos mistérios, suspense e uma pitada de amor. O longa-metragem de ficção filmado em Campo Grande apresenta um grupo de investigadores de elite que caçam os autores dos atentados terroristas contra importantes agentes políticos e pagam um grande preço pessoal pela busca da verdade.

Sala secreta foi escrito e dirigido por Davi Pierre, levou dois anos para ficar pronto e foi financiado pelos próprio autor, atores e equipe técnica do filme. Participaram do longa-metragem os experientes atores como Espedito Di Montebranco e Anderson Black, além do atores da escola de Teatro ADOTE.

O filme Sala Secreta conta a história de um time de investigadores de elite especializado em interrogatórios aprimorados, que é uma forma de falar de tortura. Eles estão à procura de um grupo de terrorista que são especializados em matar políticos através de acidentes aéreos.

“A ideia de fazer o filme surgiu há algum tempo, desde a morte do ministro do STF Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião, faz uns seis, sete anos. Não estou dizendo que mataram ele, mas a ideia de fazer o filme surgiu quando aconteceu isso, e também aquele presidenciável Eduardo Campos também, que também faleceu em acidente aéreo. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um filme que tem um grupo terrorista que mata políticos proeminentes, que poderiam ter alguma influência e mudar o futuro do Brasil. Mas isso é ficção, não está baseado na realidade, não estou falando que isso aconteceu”, explica o cineasta Davi Pierre.

Todo o processo de produção a partir da roteirização durou três anos.

“Eu escrevi o roteiro, como eu faço parte de uma escola de teatro que se chama ADOTE, eu tenho facilidade de encontrar atores que estejam aptos a participar de projetos de forma gratuita. Esse filme não teve nenhum financiamento público, tudo foi bancado por mim e dinheiro dos atores também. Eu apresentei o roteiro para alguns atores do ADOTE e eles foram indicando outros atores do ADOTE. O Espedido Di Montebranco já é um ator que está trabalhando comigo já faz um tempo, ele falou que queria participar, o Anderson Black também, um ator experiente. Escolhi os atores, começamos a produção, eu tenho meu equipamento de áudio e vídeo, não precisei alugar nada, começaram as filmagens em 2022 e ficamos até 2024 filmando”.

O Sala Secreta corre em três tempos lineares, não é um filme comum que passa só em um tempo. “Ele acontece em três núcleos diferentes, cada um em um tempo, e no final tudo vai ser explicado, tudo vai colando um no outro. Não é um filme muito fácil de assistir, se não prestar bem atenção, vai ser complicado. Acontece em 2010, o outro acontece em 2023 e o outro acontece também em 2023, paralelo ao outro”.

Para quem quiser conferir o lançamento do filme Sala Secreta, o evento é aberto ao público e a entrada é franca. O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul fica no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar.

Mais informações entrar em contato com o cineasta Davi Pierre (67) 99256-4211 (WhatsApp).