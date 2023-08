Grupo Bella Idade busca parceria com a prefeitura para suas atividades

coral parceria

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu nessa terça-feira, 8, os representantes da Associação Bella Idade Arara Azul, presidente Ramona Beda e pelos integrantes Jair Ferreira, Marlene Larrea, Arlindo Beda e Enecilda Pereira Mendes.

A diretoria veio solicitar ao prefeito Odilon a parceria da prefeitura para cedência de um local físico para que o grupo possa fazer suas reuniões e ensaios do coral.

O prefeito Odilon se colocou à disposição e, afirmou que, irá avaliar com sua equipe um local agradável e centralizado para os integrantes do clube desenvolverem suas atividades.

“Temos um respeito e carinho grande por esse grupo. Eu vi minha mãe se reunindo e junto com os amigos da sua geração fundaram esse grupo, era amante desse belo coral. Vamos ser parceiros e queremos assisti-los cantando na reinauguração do nosso Museu de Arte Pantaneira”, disse o prefeito Odilon, fazendo um convite ao grupo para se apresentar.

O grupo foi fundado em 1998, tendo a saudosa ex-primeira-dama Maria Tereza Ribeiro, mãe do prefeito Odilon, como uma das fundadoras. Atualmente, a Associação Bella Idade Arara Azul tem em seu coral 13 integrantes, se reúnem às quartas-feiras para ensaio geral e periodicamente, o grupo promove reuniões e o “Ato de Amor”, que tem por objetivo arrecadar alimentos, fraudas, roupas entre outros para serem distribuídos para entidade filantrópicas e pessoas carentes.

O coral também se reúne todo terceiro domingo do mês para cantar na Missa Matinal da Igreja Matriz de Aquidauana e, também, na terceira quarta-feira do mês, o coral se apresenta na Missa da Igreja Matriz de Anastácio, às 19h30min.

CONVITE - No dia 22 de setembro, o Coral BelLa Idade Arara Azul estará fazendo uma apresentação ao público no espaço Eco Pantaneiro, às 19horas, que fica localizado na rua Alvarino Barbosa, no bairro Alto.