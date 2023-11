Grupo de capoeira realiza graduação de atletas em Anastácio

Capoeiristas do projeto / Divulgação

O Grupo de Capoeira Liberdade e Expressão realiza a partir de sexta-feira, 1, em parceria com o Instituto Ressoarte o batizado e troca de graduação de capoeira deste ano, em Anastácio.

O encontro contará com a presença de professores e mestre de capoeira de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Campo Grande e Dourados.

Cerca de 37 alunos estarão participando do evento para batizado e troca de graduação.

O evento começa às 19h, com a tradicional Roda de sexta, no Ressoarte e no sábado, 2, será na Casa da Cultura de Anastácio, na Avenida Manoel Murtinho, 876, Centro.