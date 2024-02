Hoje é o último dia da 10ª Pirafolia com gostinho de quero mais

Rhobson Lima / O Pantaneiro

Está chegando a hora e a 10ª Pirafolia, que vem promovendo diversão e alegria na praça de Piraputanga desde o dia 10 de fevereiro, faz hoje sua última noite de festa.



Tudo começou no último sábado, onde milhares de pessoas, entre moradores do município e turistas, das mais variadas idades e regiões do estado, chegaram ao distrito de Piraputanga, para “colocar seu bloco na rua” e pular o carnaval mais animado da região pantaneira.



Foram três dias de folia e brincadeira para ninguém botar defeito, mas guardar muita recordação e carregar uma grande saudade.



Na abertura dessa festa, que tem entrada gratuita, além de uma infraestrutura para oferecer conforto e segurança aos brincantes, os foliões puderam se divertir a partir das 19 horas, sob o comando das bandas Armazém Brasil e Maestro Vandão e os Tequilas. No domingo, 11 de fevereiro, a folia não parou e a criançada também teve direito de se divertir no baile da matinê, realizado às 16 horas, fazendo um grande baila para as famílias.



A noite, mais uma vez, a praça de Piraputanga foi tomada por uma multidão que entrou pela madrugada se divertindo de maneira ordeira e muito animada.



Hoje, abre alas porque a folia vai passar novamente no distrito de Piraputanga, e a partir das 19 horas o espaço da 10ª Pirafolia estará aberto recebendo novamente foliões que irão se esbaldar com sambas, pagode, axé, e as saudosas marchinhas que dão o tom dessa festa.



Toda essa estrutura é possível porque conta com a organização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Associação de Moradores de Piraputanga e apoio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo de Mato Grosso do Sul.