Inauguração da Casa Rubens Corrêa marca celebrações dos 132 anos de Aquidauana

Nova sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na noite de ontem, 30, Aquidauana celebrou a inauguração da Casa Rubens Corrêa, nova sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Marechal Mallet, 506, no Centro da cidade.

O evento faz parte das comemorações pelos 132 anos do município e homenageia Rubens, um dos mais ilustres filhos da cidade, que viveu na residência durante sua infância.

A cerimônia, que contou com a presença de autoridades, personalidades e familiares do homenageado, foi marcada por forte emoção. Após um extenso processo de reforma liderado pela Prefeitura de Aquidauana, sob a gestão do prefeito Odilon Ribeiro, o prédio histórico passa a abrigar as atividades culturais e turísticas do município.

Rubens Corrêa, nascido em Aquidauana em 1931, foi um ator de destaque no cenário cultural brasileiro. Sua trajetória no teatro e na televisão é lembrada com admiração e respeito. Com uma carreira repleta de prêmios e participações em grandes produções, ele se tornou um símbolo do teatro brasileiro.

O prefeito Odilon pontuou sobre essa inauguração no encerramento das festividades de aniversário da cidade.

"Acredito eu que estamos encerrando da melhor forma, inaugurando essa casa histórica, de um dos fundadores de nossa cidade. Uma casa que confunde a história de Aquidauana, com a da família Alves Corrêa. A gente tem muito orgulho e agora é a nova casa da Cultura e de Turismo de Aquidauana. Estou muito feliz de poder entregar pra história de Aquidauana".

Prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama, Maria Eliza, posam para foto - Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

Durante o evento, Arce Correia, também ator, destacou a importância da inauguração para o legado cultural da região. "É muito significativo estar aqui hoje. Comecei no teatro interpretando Rubens Corrêa, e ver esse espaço nascer é um marco para a arte e cultura de Mato Grosso do Sul", afirmou.

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Aline Bezerra da Costa Miranda, ressaltou que a nova sede não é apenas um ponto de referência para os moradores, mas também para turistas de todo o estado e além. "Nosso objetivo é atender a comunidade e fortalecer a cultura e o turismo em Aquidauana", disse.

O ator e escritor Paulo Corrêa falou sobre Rubens e relembrou a profunda ligação de Rubens com sua cidade natal.

"Ele era apaixonado por Aquidauana, fez uma escrita homenageando a cidade no centenário da cidade. Essa escrita dele é um verdadeiro testamento de amor a uma cidade, porque ele confessa que toda arte dele estava aqui implantada. Ele justifica uma fala colocando os lugares e à importância que Aquidauana teve na vida dele. Ele não renegava a cidade por ser pequena, mas ele fazia questão de dizer que era uma cidade pequena no sul de mato grosso do sul. Foi uma coisa especial esse amor. Quando foi o centenário da cidade, ele me escreveu: Paulo, eu quero homenagear Aquidauana, o que você acha? Eu trago espetáculo que tenho ou eu faço um texto? Eu falei assim: Rubens, faz seu texto. A família ficou apavorada pensando no que ia falar, ele saiu com 11, 12 anos. Falaram pra eu falar pra ele desistir, falei que conhecia o talento, ele era um cara especial e foi a maior alegria a gente vendo o Rubens falar nessa festa de centenária, foi uma festa que ficou na memória de quem esteve no salão", disse com nostalgia.

O ator e escritor Paulo Corrêa em discurso emocionado - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Já Jussara Alves Corrêa Reis, membro da Família Alves Corrêa, falou como se sente a respeito da inauguração.

"Eu fico muito emocionada, esse resgate dessas memórias do Rubens Correa é muito importante para Aquidauana. Toda evolução dele no teatro deixou um patrimônio intelectual imenso para o teatro brasileiro. E nós temos muito orgulho de ser parte da família dos Correa", finalizou.

A inauguração da Casa Rubens Corrêa não apenas celebra a memória de um dos maiores artistas de Aquidauana, mas também marca um novo capítulo na promoção da cultura e turismo locais, reforçando a importância de preservar e valorizar o legado cultural da região.



Veja algumas fotos: