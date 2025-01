Intercâmbio vai promover projetos culturais em MS

Saul Schramm

O Governo de Mato Grosso do Sul e do Departamento de Amambay, do Paraguai, assinaram na manhã de hoje (28) acordo de intercâmbio visando o desenvolvimento de projetos culturais.

Na solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou que a formalização do acordo vai integrar ainda mais as culturas sul-mato-grossenses e paraguaia, que historicamente já são intensas e integradas.

"Nossos estados têm uma longa história. A nossa cultura sul-mato-grossense se deve muito ao Paraguai, seja na música e nos hábitos. Tudo que construímos no Estado nós temos como referência. Para o Mato Grosso do Sul é muito importante formalizar esta parceria", afirmou.

Ao se pronunciar, o governador de Amambay, Juan Silvino Acosta, se declarou um apreciador da cultura e o momento em que o Brasil e Paraguai vivem de pleno desenvolvimento econômico com a implantação da Rota Bioceânica e investimentos fortalece ainda mais a integração entre os países em todas os setores.

Durante a assinatura do acordo, o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), declarou que as iniciativas econômicas e novos investimentos elevam o nível de competitividade de ambos os países.