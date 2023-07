Ira! 'passeia' entre rock, blues e punk em show com apoio do Governo de MS neste domingo

O final dos anos 70 foi o pontapé do movimento que tomou conta dos aparelhos de som dos jovens brasileiros nas décadas seguintes. E lá estava um dos principais ícones da vertente musical chamda "rock nacional", a banda Ira! - inicialmente Subúrbio. Com um som baseado nos "gringos" do punk, o grupo cresceu, se tornou referência e passeou em outros estilos.

Desde o rock contemporâneo até o blues formam a musicalidade embalada pelo vocalista Nasi ao longo de uma carreira de mais de 40 anos. Parte dela atrelada a cena underground, mas que também chegou ao mainstrain e aos jovens dos anos 2000 muito pela constante presença na extinga MTV Brasil - quem não se lembra de Nasi, como goleiro, no RockGol?

"O Ira! é uma das principais bandas do Brasil e estará em Campo Grande em comemoração a Semana Internacional do Rock. A abertura será da banca Filho dos Livres, que tem muita história em Mato Grosso do Sul. Tudo isso acontece no domingo, a partir 17h. Não dá para perder esse evento. E o melhor, é tudo gratuito", comenta o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Mais que um grupo com hits famosos, sobe ao palco no domingo (9) parte da história do rock nacional, em apresentação gratuita marcada para acontecer a partir das 17h na Praça do Rádio Clube, localizada entre a avenida Afonso Pena e as ruas Padre João Crippa, Pedro Celestino e Barão do Rio Branco, no Centro de Campo Grande.

Antes de Nasi, o guitarrista Edgard Scandurra, o baterista Evaristo Pádua e o baixista Johnny Boy entrarem em cena, os sul-mato-grossenses do Filho dos Livres se apresentam para o público, esquentando a comemoração ao Dia Mundial do Rock - que ocorre durante a semana, no dia 13 de julho. A data foi escolhida devido a realização do mítico Live Aid, em 1985.

Além do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setescc, o show é apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Sesc-MS. Entre as principais músicas do Ira! estão 'Mudança de Comportamento', 'Envelheço na Cidade', 'Gritos na Multidão', 'Dias de Luta', 'Longe de Tudo', 'Flores em você' e tantas outras.

Já o Filho dos Livres faz parte da classe de artistas em que a popularidade anda de mãos dadas com a qualidade. Parceiros musicais de longa data, Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 e voz), realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias em Mato Grosso do Sul.

O show sempre conta com a participação dos amigos e fãs do duo num repertório autoral que conta com hits como 'Meu Carnaval', 'Vem me ver', 'Alguém como você é', e com músicas que integram os dois álbuns principais do duo sul-mato-grossense.