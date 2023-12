José Moreira Filho lança a obra "Memórias de um Piloto Pantaneiro"

José Moreira Filho é piloto desde 1967 / @viniciuseduardophoto

Com mais de cinco décadas nos céus, o experiente piloto José Moreira Filho lançou uma obra que narra sua trajetória no universo da aviação. Com histórias cativantes e experiências marcantes, a obra revela os segredos dos voos pelo Mato Grosso do Sul. O lançamento, ocorrido na última sexta-feira (08) no Aero Clube de Aquidauana, marcou o início da jornada literária desse ícone da aviação Pantaneira.

José Moreira Filho autografou seu livro para amigos - Foto: @viniciuseduardophoto

Tudo começou na escola de pilotagem do Aero Clube de Aquidauana, que nessa época era considerado um dos melhores do país. Alunos de todo Brasil vinham aprender a voar no Aero Clube de Aquidauana. Até recentemente pilotos de todo o Brasil para cá se dirigiam a fim de fazer reciclagem com o então comandante Dilson, já falecido.



O piloto José Moreira Filho, aprendeu a voar pelas mãos do comandante Hernandes Machado Pires. Desde então se dedicou a voar. Viveu a época áurea da aviação civil – mais ou de 1970 a 1985 quando o preço de um avião era acessível, assim como a gasolina que era subsidiada. Com essas facilidades quase todas as fazendas contavam com um avião e a profissão de piloto era bastante incentivada.



Com o aparecimento de estradas no Pantanal tornando o acesso fácil às fazendas, os aviões foram descartados, lembra Zé Moreira, como é conhecido. Ele lembra de todas as fazendas do Pantanal existentes até hoje.

Capa do livro "Memórias de um Piloto Pantaneiro" - Foto: @viniciuseduardophoto



Zé Moreira, também foi açougueiro, jogador de futebol, empresário, maçom há mais de 49 anos, fundador da loja Maçônica Conquista e Integração, número 33, no ano de 1978, membro ativo dessa Loja que frequenta até hoje, exercendo todos os cargos que a Instituição determina. É também membro do CEM – Centro de Estudos Maçônicos da Grande Loja Macônica do Estado de Mato Grosso do Sul desde 2015. É decano da Maçonaria de Aquidauana e Anastácio.



Ainda, por mais de 8 anos esteve no ramo de comitiva (transporte de boiadas), arrendou terra no Pantanal da Nhecolândia onde foi criador de gado de cria por mais de 10 anos.



Atualmente trabalha como Guia Turístico Pantaneiro, guiando jipeiros pelo Pantanal.



O autor, dedica o livro a seus pais – José Moreira e dona Iracema; aos filhos Cristina, Christiane e Cristiano; aos netos José Eduardo, Bruno, Juliana, Gabrielli e João Emanuel; para os genros José Eduardo e Eduardo Bossay e à nora Marcilene. Agradecimento especial à esposa e companheira há 52 anos – Terezinha.



Com certeza amigos, maçons, parentes, pilotos de todas as idades estarão prestigiando o lançamento do livro do escritor-piloto Jose Moreira Filho. Indubitavelmente uma obra importante para quem quer conhecer o Pantanal.