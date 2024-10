Livro inspirado em música de Leone será lançado sábado na Biblioteca Isaias Paim

Divulgação

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com a UBE (União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul), realiza neste sábado (5), às 15h30, o lançamento do livro da escritora Nãnashara Boehm, intitulado “Das Saudades que eu Sinto”. Será uma tarde de autógrafos e o romance será vendido por R$ 40,00. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

Este é o terceiro livro da autora, mas seu primeiro romance publicado. Sendo um romance epistolar, a obra apresenta a história de um casal por meio de cartas escritas pela protagonista ao seu antigo amor. A narrativa traz a visão da personagem sobre a vida dos dois, os principais momentos – bons e ruins –, bem como seus sentimentos diante de tudo o que passaram, incluindo o que motivou o fim do relacionamento e, obviamente, as saudades que ainda sente.

A inspiração da autora para escrever sobre o tema foi uma música do cantor Leone. “Durante o período da pandemia, decidi revisitar algumas músicas que costumava ouvir durante minha graduação. Então, voltei a escutar Leone e me deparei com a canção ‘As cartas que eu não mando’. Apesar de já ter ouvido a música muitas vezes antes, foi naquele momento que parei para refletir de fato sobre a letra, e me veio a ideia de escrever uma história baseada em cartas escritas por alguém para um antigo amor”, explicou Nãnashara.

Nãnashara Boehm é professora de Língua Portuguesa, Literatura e Artes, além de escritora. Desde a infância, ela demonstrava uma afinidade especial com as palavras, transformando suas brincadeiras em criações literárias. Na adolescência, essa paixão se intensificou e o sonho de se tornar escritora tomou forma. Em 2007, ao ingressar na Faculdade de Letras, começou a compartilhar seus textos em plataformas digitais, como forma de divulgar suas obras.

Sua estreia no mundo editorial ocorreu em 2015, com a publicação de Entrelaços, uma coletânea de poemas, contos e crônicas que refletia sua versatilidade e sensibilidade literária. Seis anos depois, em 2021, Nãnashara lançou seu segundo livro de poemas, Preto e Branco - Versos de Dias Cinzentos, pela Editora Elmo Negro, consolidando-se como uma voz significativa na poesia contemporânea. Agora, ela apresenta ao público seu primeiro romance, Das Saudades que eu Sinto, um marco em sua trajetória literária, que promete cativar e emocionar os leitores com sua narrativa profunda e envolvente.

Serviço

Lançamento do livro “Das Saudades que eu Sinto”, de Nãnashara Boehm

Data: sábado, 5 de outubro de 2024

Horário: 15h30

Local: Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, andar térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho” – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro – Campo Grande (MS)

Entrada franca