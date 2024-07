Lulu Santos manda recado ao público de MS

Divulgação

Falta pouco o show de Lulu Santos em Campo Grande, que será neste sábado, 27 de julho, a partir das 21h30, no Ondara Palace. Ingressos estão à venda.



E para esquentar o coração dos fãs, o cantor Lulu Santos mandou recado caloroso ao público de Mato Grosso do Sul. Ansioso pelo retorno à capital sul-mato-grossense, o músico quer matar a saudade tocando seus grandes sucessos no palco.



“Salve, pessoal. Caramba, faz tempo demais que a gente não toca em Campo Grande, mas isso se resolve agora, dia 27 de julho, sábado à noite, no Ondara Palace. E a gente volta a se encontrar lá”, disse o músico.



O show será no Ondara Palace, localizado na Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464 - Jardim Veraneio, no Parque dos Poderes.



Os ingressos seguem à venda, mas restam apenas 10 bistrôs vips. Essa é a chance de garantir sua entrada e curtir um dos maiores músicos da Música Popular Brasileira.



Sobre a turnê Barítono



Lulu Santos trará para Campo Grande, no dia 27 de julho, a turnê ‘Barítono’, um reflexo dos seus anos de carreira que resultaram em um novo momento da vida do artista.



O repertório é uma verdadeira viagem pela sua discografia, repleta de sucessos que marcaram gerações. Entre os hits que o público poderá apreciar estão “Toda Forma de Amor”, “Um Certo Alguém”, “Janel Indiscreta” e “Adivinha o Quê?”.



Informações sobre os ingressos



Os ingressos para o show no dia 27 de julho podem ser adquiridos através do (67) 98196-2323 SEM TAXAS ADICIONAIS



E nos pontos físicos:



• 1/4 Colchões - Av. Afonso Pena, 4393

• 067 Vinhos - Shopping Campo Grande



Ou site www.bancadoingresso.com.br



O evento conta com o apoio cultural da To On App e Sei Car Veículos.