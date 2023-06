Mané Coxinha, balançando o público no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Mané Coxinha revela detalhes emocionantes em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro / O Pantaneiro

Se todo artista tem de ir aonde o povo está, o povo também precisa estar aonde o artista se apresenta. E nos dias 9, 10 e 11 de junho, o público deve comparecer na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Será o 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana, MS. Uma grande festa com entrada gratuita, para animar a cidade e divertir as famílias nesses três dias. Uma exposição muito especial de carros antigos, verdadeiras relíquias e raridades, mantidas num impecável estado de conservação, que chegarão em Aquidauana de diversas partes do país e do exterior.



Nesses dias, além dos veículos, muita música vai embalar o público que chegar para apreciar as maravilhas que estarão expostas. Em cada dia do evento terá um show especial, e o de abertura será com ninguém menos que o lendário Mané Coxinha e os Cabeça Oca, um artista que é presença certa e importante nessa exposição, e que vem se apresentando em todas as edições dos Encontros de Relíquias. Mané Coxinha e os Cabeça Oca tocam o melhor do Rock and roll, numa performance que não deixa ninguém ficar parado e leva o público ao delírio.

Mané Coxinha no 4ª Encontro de Relíquias - Foto: O Pantaneiro



Um artista irreverente com performances sem igual na região do Pantanal



O artista é um anastaciano que a arte o batizou como Mané Coxinha. Recentemente após sofrer uma queda, o guitarrista esteve internado, passou por uma cirurgia, mas agora se recupera em casa de maneira surpreendente para não deixar seus fãs sem ouvir o solo de sua guitarra e sua voz contagiante. O guitarrista conversou com O Pantaneiro, e mostrou estar tão ansioso para tocar, quanto o público em o ouvir.



“Estou fazendo fisioterapia, tentando acelerar ao máximo a minha recuperação para eu tocar guitarra no 7.º Encontro de Relíquias. Se não puder tocar guitarra, não tem problema, eu chamo um ex-guitarrista que já participou da minha banda. Ele faz a minha parte na guitarra, e eu fico só no vocal. Para galera vê e a galera cantar junto”, explica coxinha.



Sendo um artista conhecido e muito admirado pelo público tanto de Aquidauana quanto de Anastácio, o guitarrista não ficou abandonado no hospital. Os amigos rezaram por ele e o visitaram no hospital, para ajudá-lo nessa recuperação desse traumatismo craniano.

“Algumas pessoas foram me visitar pessoalmente lá no hospital me visitar. Foi meu ex-baixista, foi o Gustavo, foi o Mané Cavalcante. Quando elas souberam do ocorrido elas estiveram lá pessoalmente. As pessoas torcendo, as pessoas orando as pessoas rezando por mim, as pessoas vibrando pela minha recuperação. Quero agradecer a todos que indistintamente, a todos que torceram pelo Mané Coxinha, o meu muito obrigado, estamos aqui vivo não vejo a hora de tocar no Relíquias. Em vista do bagaço que eu cheguei aqui eu já estou inteiraço,” comemora o guitarrista.

Embora toque um som diferente do ritmo mais presente na região do Pantanal, o sertanejo, por exemplo, Mané Coxinha frisa que ele é roqueiro, mas é de paz e amor. É um roqueiro que gosta de tomar uma cervejinha, não é anticristo, e nunca usou drogas. E esse é o maior orgulho que carrega. O artista lembra ainda das performances que gosta de fazer no palco para encantar o público.

“Quebrar as cordas, tocar no dente, segurar a guitarra nos dentes. Na realidade, chama-se performance, mas as moagens a lá Coxinha, dificilmente as pessoas fazem. O importante é estar lá, subir no palco para galera ver, a galera que vibrou, que torceu, que rezou que orou para o Mané Coxinha, tenho a impressão que ela quer ver o Mané Coxinha no Palco”, encerra animado o artista.



Na sexta-feira, dia 9 de junho, Mané Coxinha, que também é considerado por seus fãs, como a “lenda viva do rock pantaneiro”, abre a festa do 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana, com mais um show para ficar na história desses encontros.



O 7.º Encontro de Relíquias de Aquidauana está se aproximando. Serão três dias de muita festa e confraternização. Cada dia, terá uma emoção diferente, shows musicais como o do Mané Coxinha dia 9, banda Raimundos no dia 10, além de shows com Chicão Castro, Marasmo e banda Nômades. Além desse elenco de primeira, a apresentação de moto ficará por conta da excepcional equipe Jacaré du Brejo com manobras radicais em motocicletas.



Essa exposição de relíquias é tradicionalmente organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.