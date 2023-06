Marco da Paz é inaugurado em Aquidauana

Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 27, a Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Carlos Camisão", realizou a inauguração do “Marco da Paz”, no canteiro central ao lado da Praça da Igreja Matriz.

O evento tem como objetivo promover uma celebração e relembrar a Retirada da Laguna na região, em especial em Aquidauana. A inauguração do "Marco da Paz" é uma forma de honrar a história local e regional, valorizar a paz e, também, contribuir para os ideais de promover um mundo mais pacífico.

Vale destacar que, o Marco da Paz também homenageia a todos aqueles militares que defenderam o Brasil, durante a Guerra da Tríplice Aliança. Aquidauana, por sua localização e presença na história da Guerra da Tríplice Aliança, foi escolhida para a criação do memorial com esse propósito.

O prefeito Odilon Ribeiro, ao fazer uso da palavra, destacou a importância histórica do evento e, salientou que, o Marco da Paz merece ser visitado por todos, "para aguçar mais conhecimento sobre a história local e regional".

"A nossa história é muito bonita e foi escrita com trabalho, mas com sofrimento, sangue e suor de muitos nessa guerra e, sobretudo, na Retirada da Laguna. Um povo sem história é um povo sem cultura e, por isso, é preciso conhecer e preservar a história! Na nossa gestão, estamos incentivando, preservando e recuperando a nossa história e cultura, que são muito ricas. Na verdade, estamos buscando meios de manter viva a história de um país, da nossa região, de um povo que lutou pela defesa do Brasil. Vale a pena vir visitar este Marco e conhecer esse capítulo da nossa história", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

O Memorial da Paz serve como um local de memória e homenagem às vítimas da guerra, aos soldados que lutaram bravamente e às comunidades afetadas pelo conflito. Ele foi construído pela prefeitura, com apoio do Exército, da Câmara Municipal de Aquidauana e do Instituto Morro Azul.

Além disso, a proposta da prefeitura é de que o Memorial sirva para atividades culturais, educativas, de pesquisa e turismo histórico, visando a disseminação da cultura de paz e o fortalecimento dos valores pacíficos na sociedade.

Na cerimônia, também foi realizada a entrega de uma homenagem aos representantes e descendentes de miliatares que foram heróis da Retirada da Laguna: professor Ailan José do Nascimento, Edvaldo Félix, professor Antônio Corrêa, Edison Fernandes Leite.

No ato, eles também foram representantes das etnias que combateram heroicamente na Guerra da Tríplice Aliança.

Alunos da Escola Particular Irene Cicalise e alunos dos 8º e 9º ano da Escola CAIC Antônio Pace acompanharam a inauguração.

Estiveram prestigiando o evento junto com o prefeito, a primeira-dama Maria Eliza, o Ten. Cel. Felipe Araújo (comandante do 9º BECmb), secretários municipais de Aquidauana e os vereadores Nilson Pontim, Francisco Tavares, Humberto Torres, Clériton Alvarenga, Sargento Cruz, Reinaldo Kastanha, Tião Melo, Valter Neves, Sebastiãozinho do Taboco, Marquinhos Taxistas, Éverton Romero e Anderson Meireles.

Também estiveram presentes: o presidente da Câmara de Anastácio - Ademir Alves, o assessor especial da Prefeitura de Anastácio - Honorato de Souza, Prof. Elbio Gazozo (Instituto Morro Azul), Dr. Nelson Fragelli, várias autoridades civis, militares e judiciais de Aquidauana.