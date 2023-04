Me esperem para o Relíquias, afirma Mané Coxinha

Músico conhecido pelo talento no mundo do rock / Foto: Divulgação

Conhecido como um grandes nomes do rock em Mato Grosso do Sul, o músico "Mané Coxinha" apresenta melhora no quadro clínico e ganha previsão de alta, esperada para próximo sábado, dia 29.

Os familiares compartilham o registro da figura que comemora a recuperação e pede para que todos o aguardem para tocar na 7ª edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana.