MIS reabre as portas com exposição sobre a memória da fotografia de MS

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul) inaugura a exposição “Fotografia e Memória”, homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense. A abertura do evento será na próxima quinta-feira (26), às 19h, com entrada gratuita e visitação até 30 de abril.



A mostra abre oficialmente o ciclo de comemorações pelos 50 anos de criação do Estado, que será celebrado em 11 de outubro de 2027. Além disso, integra o projeto Rota Cine MS, iniciativa estratégica da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) voltada ao fortalecimento do audiovisual, à democratização do acesso à cultura, ao fomento da economia criativa e à valorização da diversidade regional.



“Essa exposição é um reconhecimento à importância da fotografia para a construção da memória e da identidade sul-mato-grossense. Valorizar os fotógrafos de Mato Grosso do Sul reforça nosso compromisso com a preservação e a difusão da cultura. Que esta imersão na obra de Waqued e de seus contemporâneos inspire a todos nós, fortalecendo o orgulho de pertencermos a este território e o desejo de continuarmos a construir, juntos, uma história de ainda mais realizações culturais e criativas", frisa Eduardo Mendes Pinto, diretor-presidente da FCMS.



Com curadoria de Melly Senna, Cris Freire, Ligia Rocha, Pedro Ortale, Elis Regina e do próprio Rachid Waqued, a mostra reúne dezenas de registros fotográficos. Mais do que uma reverência à trajetória do fotógrafo, a exposição apresenta um recorte expressivo de um dos mais importantes acervos visuais sobre a formação cultural, política, social e urbana de Mato Grosso do Sul. Ao longo de mais de quatro décadas, Waqued consolidou-se como um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense, registrando transformações que hoje ajudam a compreender a identidade do Estado.



O recorte evidencia o olhar documental e sensível de Waqued. Organizadas em eixos como cultura, natureza, indústrias e infraestrutura, colaboradores de MS, coordenadores de MS e arquitetura urbana, as imagens traçam um panorama das transformações sociais, políticas e econômicas de Mato Grosso do Sul. Entre retratos históricos, paisagens e cenas do cotidiano, a exposição constrói uma narrativa que entrelaça passado e presente às vésperas do cinquentenário do Estado.



“Ao longo do tempo, meu trabalho foi credenciando meu nome como alguém com vocação para documentar. Sempre atuei com seriedade, compromisso com a história e pesquisa para descobrir e registrar as coisas, ajudando a divulgar o nosso Estado. Sou um documentarista do meu tempo. Minhas fotos são documentos visuais que acompanham as transformações do espaço urbano e das pessoas na nossa região. Eu fotografo Campo Grande há décadas justamente para registrar essas mudanças. Por isso é tão emocionante receber essa homenagem ainda em plena atividade, e se torna ainda mais especial por integrar as celebrações dos 50 anos de Mato Grosso do Sul, em 2027. Eu acompanhei essa trajetória de perto, fui testemunha ocular desse movimento e dessa construção histórica”, frisa Rachid Waqued.



Além das obras de Waqued, o público ainda terá acesso a um painel com trabalhos de outros 14 fotógrafos e fotógrafas sul-mato-grossenses, ampliando o diálogo entre gerações e reafirmando a força da produção local. São eles: André Bittar, Alexis Prappas, Bolivar Porto, Denilson Secreta Nantes, Elis Regina Nogueira, Gabriel Gabino, Luiz Felipe Mendes, Marithê Do Céu, Marycleide Vasques, Saul Schramm, Sebastião Guimarães, Vânia Jucá, Wagner Guimarães e Melina Moraes — nomes que evidenciam a diversidade estética e temática da fotografia produzida em Mato Grosso do Sul.



A programação do Rota Cine MS terá continuidade ao longo do ano com outras duas exposições no MIS-MS. Entre maio, junho e julho, o foco será o audiovisual. Já entre agosto, setembro e outubro, a temática será a música, ampliando o escopo do projeto e fortalecendo o museu como espaço permanente de difusão cultural.



Pensada para alcançar públicos diversos, a exposição também incorpora recursos de acessibilidade, como piso tátil, intérprete de Libras no vídeo depoimento do homenageado e áudio-descrição das obras, reafirmando o caráter inclusivo da iniciativa.



A execução do Rota Cine MS é objeto do Termo de Fomento (nº 5499/2025) celebrado entre o Governo do Estado, a Setesc (Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Turismo), a FCMS e o Instituto Curumins, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).



Olhar do fotógrafo



A trajetória de Rachid Waqued ganha forma na exposição a partir de seis eixos temáticos — cultura, natureza, indústrias e infraestrutura, colaboradores de MS, coordenadores de MS e arquitetura urbana — que revelam diferentes camadas da construção histórica de Mato Grosso do Sul.



No núcleo cultura, o visitante encontra registros de manifestações que ajudaram a moldar a identidade regional, como celebrações religiosas, expressões populares e personagens que marcaram a vida artística e social do Estado. Entre os destaques, estão imagens ligadas às tradições pantaneiras, às raízes árabes presentes em Campo Grande e a momentos simbólicos de fé e pertencimento, como a entrega da bandeira do Divino em Coxim.



Ao avançar para natureza, o olhar se amplia sobre paisagens emblemáticas, como o Pantanal do Rio Negro, revelando a força ambiental que sustenta o imaginário sul-mato-grossense. A mesma sensibilidade documental aparece em indústrias e infraestrutura, onde surgem registros da malha ferroviária e de obras que impulsionaram o crescimento econômico, conectando territórios e consolidando o desenvolvimento estadual.



Em arquitetura urbana, as imagens mostram edifícios, praças e transformações na paisagem de Campo Grande, compondo uma narrativa visual da expansão da capital. Já em colaboradores de MS, a lente de Waqued valoriza trabalhadores, cidadãos e cenas cotidianas — fragmentos de uma história construída coletivamente. O eixo reúne retratos de todos os governadores do Estado, formando um painel político que atravessa diferentes gestões e momentos decisivos da trajetória sul-mato-grossense. Ao colocar lado a lado essas lideranças, o fotógrafo reforça a dimensão histórica de seu acervo.



Ao percorrer esses seis núcleos, o público acompanha não apenas imagens isoladas, mas uma linha narrativa contínua. São registros que transformam acontecimentos, territórios e personagens em memória visual permanente, consolidando Rachid Waqued como um dos principais cronistas da história de Mato Grosso do Sul.



Cronista visual



Fotógrafo, documentarista e pesquisador, Rachid Waqued transformou a imagem em ferramenta de preservação histórica e identidade cultural. Nascido em Campo Grande (MS), em 1953, filho de pai libanês e mãe corumbaense, filha de sírios, Waqued construiu ao longo de mais de quatro décadas uma trajetória marcada pelo compromisso com o registro das transformações sociais, políticas e econômicas do Estado, tornando-se uma das principais referências da memória imagética sul-mato-grossense.



Formado em Engenharia Civil, História e Artes Visuais, Waqued aliou formação acadêmica sólida ao olhar sensível e atento às mudanças do tempo. Foi pioneiro na introdução da tecnologia digital na fotografia em Mato Grosso do Sul e acompanhou de perto momentos decisivos da consolidação do Estado, registrando desde a expansão urbana até manifestações culturais e acontecimentos políticos.



Parte significativa de sua produção é dedicada à cultura pantaneira e à documentação da malha ferroviária, pesquisa que resultou na obra "Paralelas de Aço: o caminho ferroviário para o Oeste", referência para estudiosos da história regional. Ao mesmo tempo, desenvolveu projetos voltados ao resgate dos antigos fotógrafos “lambe-lambes”, contribuindo para a valorização e preservação do patrimônio visual do Estado.



Waqued se define como um “contador de histórias visuais”. A expressão resume uma carreira construída com rigor técnico, espírito investigativo e paixão pelo ofício. Atualmente, amplia sua atuação por meio de produções audiovisuais em plataformas digitais, mantendo ativo o trabalho documental e reafirmando seu papel como guardião da memória cultural sul-mato-grossense.



SERVIÇO

Exposição: Fotografia e Memória

Abertura: 27.02.26, às 19h

Período de visitação: Até 30.04.26

Local: MIS-MS (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559)

Entrada: Gratuita

Recursos de acessibilidade:

– Piso tátil;

– Intérprete de Libras em vídeo-depoimento;

– Áudio descrição das fotografias;

