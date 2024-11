MIS recebe Mostra de Arte Digital com a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Ricardo Gomes/Setesc

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), está sediando a MADi (Mostra de Arte Digital) em conjunto com a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, em Campo Grande. A exposição reúne trabalhos de 15 artistas e dois coletivos, sob a curadoria e coordenação de Venise Paschoal de Melo. A montagem e o projeto expográfico foram realizados por Julian Vargas Cubillos, destacando uma seleção diversa e inovadora de obras.

Entre os artistas participantes estão Ágatha Scaff, Ana Júlia da Silva Oliveira, Christopher Santos Ferreira, Elian Carlos, Gabiru Correa, Istive Terena, Kamylla Moraes, Kelle Almeida e o Coletivo de Mulheres, Letícia Maidana, Mayara Rocha, Emilly Coutinho e Karla Braud, Paola Cristina, Rafaela Lazzari, Venise Melo e o coletivo Terra Femini.

Desde 2018, a Mostra de Arte Digital tem como objetivo estimular a produção artística e promover a integração da arte com as tecnologias eletrônicas e digitais. Nesta edição especial, o evento busca estabelecer um diálogo com a temática da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. Para isso, foram selecionados trabalhos de artistas, pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa Arte, Tecnologia e Sociedade (CNPq/UFMS) e estudantes do curso de Artes Visuais Bacharelado da UFMS.

As obras expostas abordam o papel da arte como mediadora social, utilizando linguagens que transitam entre a inovação tecnológica e questões sociais. Entre os destaques, estão produções em fotoperformance e glitch arte, aplicadas diretamente nas paredes como lambe-lambes, que remetem às ocupações urbanas e seus papéis como espaços de protesto e denúncia.

A realidade aumentada aparece como uma ampliação das produções audiovisuais, indo além do suporte fixo e proporcionando novas percepções. Videoperformances, exibidas em telas ou projetadas em tecidos translúcidos, exploram a imaterialidade e a virtualidade da luz e do movimento, integrando corpos-manifestos. Já na instalação conceitual intitulada "Bonecas Marias", linhas suspensas carregam as vozes de um coletivo de mulheres, trazendo depoimentos impactantes e reais.

A curadora Venise Melo explica que a proposta da mostra baseia-se no conceito de mediação, desenvolvido pelo pesquisador Raymond Williams nos Estudos Culturais, que entende a mediação como um fenômeno localizado nos diálogos entre sociedade e indivíduos. "Nessas condições, a arte é a mediação da própria realidade; é tanto produto quanto produtora de sociedade. Assim, os artistas tornam-se sujeitos-agentes que interferem diretamente no tecido social", afirma.

Para os artistas envolvidos, os objetos, a fotografia e as produções audiovisuais apresentados refletem experiências e vivências do cotidiano que integram arte e vida. Venise destaca que “nas obras expostas, os corpos e os dispositivos tecnológicos se fundem em um processo contínuo de construção de alteridades. As narrativas emergem como manifestações subjetivas e também como atos de resistência contra as opressões impostas por uma sociedade patriarcal, colonial e capitalista”.

Serviço

MADi (Mostra de Arte Digital)

Data: até sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Horário: 7h30 às 21h

Local: MIS, no Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho”, 3º andar – Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro - Campo Grande (MS)

Entrada: gratutia

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9178.