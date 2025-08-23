Miss e Mister Indígena marcam festival em Campo Grande

André Maganha

O evento reúne 14 comunidades indígenas urbanas e contará com apresentações culturais, desfile em trajes típicos e de gala, exposição de artesanato e a tradicional dança SepuTerena. Cerca de 200 pessoas, incluindo lideranças indígenas, são esperadas.

Neste sábado (23), a Prefeitura de Campo Grande realiza, no Shopping Bosque dos Ipês, a 3ª edição do Festival da Cultura Indígena – Miss e Mister Indígena, dentro das comemorações pelos 126 anos da Capital.

A noite será encerrada com a coroação do Miss e Mister Indígena 2025, iniciativa que busca valorizar a cultura e dar visibilidade ao protagonismo dos povos originários na cidade.

