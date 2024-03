MS ao Vivo 2024 começa em 10 de março com Margareth Menezes

Divulgação

O MS ao Vivo está de volta em 2024. Neste ano serão 9 edições até novembro, com realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura - e do Sesc MS.



Em 2023, o público total superou a marca de 50 mil pessoas nas quatro edições.



Nesta primeira edição de 2024, vão se apresentar o Projeto Elllas, abrindo o show, e Margareth Menezes. Os shows começam a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca.



Com a pluralidade que o evento pede, o MS ao Vivo trará intervenções artísticas, área gastronômica e de economia criativa, para que as famílias curtam o evento, além da acessibilidade presente com área PcD e intérprete de Libras.



Para Camila Santos, que participou de três das quatros edições, a continuidade do projeto “é muito legal". "A gente ter atrações nacionais e regionais de graça todo mês, é um momento de lazer pra toda família. Sentamos na grama e assistimos ao show com tranquilidade e segurança. A semana fica até melhor depois de um domingo assim. Que bom que vai continuar!”.



Na avaliação do diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, “a abertura do MS ao Vivo 2024 tem um brilho a mais". "No palco será comemorado o Dia Internacional da Mulher, com dois shows feitos por mulheres da nossa música regional e nacional, além de participações especiais. É dessa forma que queremos levar o projeto esse ano, com muita música, cultura e participação massiva do público”.



ELLAS



Formada por um Trio de mulheres que se destacam na cena cultural sul-mato-grossense, por seu talento, dinamismo e presenças marcantes, ELLAS, a banda que abrirá o show de Margareth Menezes em Campo Grande, tem como estrelas as cantoras e compositoras Erika Espíndola, Marta Cel e Renata Sena. As três juntas, são o retrato da diversidade cultural e da força da mulher que brota e habita o solo de Mato Grosso do Sul.



A escolha de três cantoras locais, para a abertura de um show nacional que acontecerá no dia 10 de março, além de estratégica, pois pretende contemplar o Dia e o Mês da Mulher, enaltece a importância, o talento e a competência das mulheres, promove a diversidade cultural e musical e também valoriza e impulsiona atuais e novos talentos locais.



Representativas da singularidade cultural existente neste Estado, os diferentes gostos, gêneros e inspiração musical levadas pelas intérpretes ao grande público, são mostra das nuances extraídas do grosso caldo cultural que permeia a formação sociocultural de Mato Grosso do Sul.



Para Renata Sena, uma das cantoras em palco, a expectativa pelo show é a melhor possível. “Será um show muito legal, mostrando a diversidade feminina em etnia, estilo e musicalidade. Um momento muito musical, tocado por uma banda incrível e com um repertório para cima com a temática do empoderamento feminino e com mais duas artistas fantásticas como Erika Espíndola e Marta Céu dividindo o palco, não tem como não ser um momento emblemático”.



Margareth Menezes



A cantora baiana Margareth Menezes, com sua voz poderosa e carisma contagiante, é uma das maiores representantes da música brasileira. Com uma carreira consolidada e uma trajetória repleta de sucessos, Margareth encanta plateias ao redor do mundo com sua energia contagiante e seu compromisso em exaltar a cultura e a musicalidade da Bahia.



Nascida em Salvador, Margareth Menezes mergulhou no universo musical desde cedo. Sua paixão pela música afro-brasileira e pelas tradições culturais de seu estado a levaram a explorar uma sonoridade única, que mescla ritmos tradicionais com elementos contemporâneos.



Com uma voz marcante e potente, ela se destaca pela sua interpretação genuína e emocional, transmitindo a essência da música baiana em cada nota. Margareth Menezes ficou conhecida mundialmente com o sucesso "Faraó (Divindade do Egito)", que se tornou um hino do carnaval baiano e projetou sua carreira para além das fronteiras do Brasil. Desde então, lançou diversos álbuns aclamados pela crítica e pelo público, conquistando prêmios e reconhecimento internacional. Sua discografia é uma verdadeira celebração da cultura afro-brasileira, mesclando ritmos como samba-reggae, axé, samba, ijexá e outros elementos musicais que enriquecem sua obra.

Além de sua carreira solo, Margareth Menezes também é conhecida por sua participação em projetos coletivos de grande relevância. Ela foi uma das vozes pioneiras do movimento Axé Music e colaborou com diversos artistas renomados, como Gilberto Gil, Carlinhos Brown e Daniela Mercury, entre outros. Sua versatilidade e talento a tornam uma artista completa, capaz de transitar por diferentes estilos musicais sem perder sua identidade única.

Com sua voz poderosa e seu compromisso em exaltar a cultura baiana, Margareth Menezes é uma verdadeira embaixadora da música brasileira. Sua arte transcende fronteiras e inspira pessoas ao redor do mundo, levando consigo a riqueza cultural e a diversidade musical da Bahia.

Serviço:

MS ao Vivo

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 17 horas

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada Gratuita