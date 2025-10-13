MS firma parceria com o Paraguai para intercâmbio literário

O projeto prevê a tradução anual de obras, a contratação de profissionais da área e o lançamento bilíngue dos livros em Mato Grosso do Sul e no Paraguai / Divulgação/ Governo do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), firmou um Protocolo de Intenções com a Biblioteca Nacional do Paraguai para execução do projeto “Encontros Literários: Aproximando Povos”. A assinatura acontecru durante a 1ª Bienal Pantanal, com o objetivo de promover o intercâmbio literário entre os dois países.



A iniciativa prevê ações de tradução, publicação, distribuição e lançamento de obras de autores sul-mato-grossenses e paraguaios, além da realização de eventos literários em ambos os territórios. O projeto busca ampliar o diálogo cultural e fortalecer a integração regional por meio da literatura.



O diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS, Eduardo Mendes, destacou que o protocolo representa uma ação concreta de valorização da cultura e de integração com países vizinhos. Já o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, ressaltou o papel da universidade na difusão da produção literária regional e na promoção de oportunidades de intercâmbio e reconhecimento entre os povos.



O diretor da Biblioteca Nacional do Paraguai, Marco Augusto Ferreira, afirmou que a parceria reforça o papel da literatura como ferramenta de aproximação entre as nações e destacou a relevância da cooperação cultural entre os dois países.



Com duração inicial de dois anos, o projeto prevê a tradução anual de obras, a contratação de profissionais da área e o lançamento bilíngue dos livros em Mato Grosso do Sul e no Paraguai.



A assinatura do protocolo consolida a Bienal Pantanal como espaço de cooperação cultural e reafirma o compromisso do Estado coma integração e o fortalecimento da literatura sul-americana.

