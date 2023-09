MS leva gastronomia, ações de compensação de carbono e experiências audiovisuais para Expo 2023

Mato Grosso do Sul marca forte presença na ABAV Expo 2023, que acontece de 27 a 29 de setembro no Riocentro (RJ). No ano em que a maior feira de turismo das Américas completa 50 edições, o turismo de MS será destaque com várias ativações de promoção e divulgação dos melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do País.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, fala da participação de Mato Grosso do Sul no evento que, depois de muitos anos, volta a ser realizado no Rio de Janeiro. “Teremos muito destaque este ano na ABAV Expo, que completa 50 anos, e a oportunidade de expor para centenas de expositores, profissionais do turismo e de comunicação de todas as partes do País e da América do Sul. Nosso estande será inovador e bem criativo, tenho certeza que irá surpreender pois estará repleto de experiências. Teremos também a presença de empresários e representantes do turismo de Mato Grosso do Sul, faremos uma ativação bem legal entre os dois pavilhões do evento para chamar bastante a atenção para as nossas belezas naturais e para a cultura de Mato Grosso do Sul, além da gastronomia pantaneira que já temos levado para as feiras e eventos”, exalta.

Wendling fala ainda sobre as ações de sustentabilidade durante o evento. “O estande de Mato Grosso do Sul fará novamente a compensação de carbono. O visitante poderá compensar as emissões de carbono emitidas durante seu deslocamento até o evento e teremos também a preocupação em usar materiais recicláveis e biodegradáveis. No dia 28, às 14h30, junto com a Embratur faremos o lançamento do Guia de Ações Climáticas para Destinos Turísticos e, logo após, farei a palestra ‘Gestão inovadora e responsável de destinos turístico’ na Arena Vivências e Lazer".

Cooking Show ‘Rota Gastronômica Pantaneira’ / Foto: @visitmsoficial

Ações no estande de MS

Haverá ativações gastronômicas no estande de Mato Grosso do Sul, com a presença dos chefs Marcilio Galeano e Lucas Caslu que, sempre a partir das 16h, farão um Cooking Show apresentando alguns dos pratos desenvolvidos para a Rota Gastronômica Pantaneira, como o Caldo de Piranha, Macarrão de Comitiva com Molho de Pequi e Chipa Paraguaia.

Outra ativação do turismo de Mato Grosso do Sul será um túnel de 40 metros que ficará entre os pavilhões da ABAV no Riocentro. O túnel vai oferecer uma incrível experiência audiovisual aos visitantes do evento, com vídeos e imagens projetadas nas paredes e cenografia com características da região do Pantanal.

Mato Grosso do Sul fará ainda capacitação para os agentes de viagens, com muitas informações de como o turismo se desenvolve no Estado e com argumentos de vendas para facilitar a comercialização de pacotes de viagens para o MS. As capacitações “Bonito e Pantanal, dois destinos em uma só viagem” acontece no dia 29, às 15h, na Arena Inovabilidade. Confira a agenda de MS:

27/9

13h às 20h Túnel de experiência audiovisual 'Rota Pantanal Bonito: Dois destinos únicos um uma só viagem / Viva essa experiência em Mato Grosso do Sul' (entre os pavilhões do evento)

16h Cooking Show ‘Rota Gastronômica Pantaneira’ (Estande Mato Grosso do Sul)

28/9

13h às 20h Túnel de experiência audiovisual 'Rota Pantanal Bonito: Dois destinos únicos um uma só viagem / Viva essa experiência em Mato Grosso do Sul' (entre os pavilhões do evento)

14h30 Lançamento Guia de Ações Climáticas (Audit. Ipanema Pav. 4 / próx. à ABAV Talks)

15h Palestra Desbrave o Mato Grosso do Sul - ‘Gestão inovadora e responsável de destinos turístico’, com Bruno Wendling (ABAV Talks/Arena Vivências e Lazer)

16h Cooking Show ‘Rota Gastronômica Pantaneira’ (Estande Mato Grosso do Sul)

29/9

13h às 20h Túnel de experiência audiovisual 'Rota Pantanal Bonito: Dois destinos únicos um uma só viagem / Viva essa experiência em Mato Grosso do Sul' (entre os pavilhões do evento)

15h Capacitação ‘Venha desbravar o melhor da natureza em Mato Grosso do Sul’, com Rogério Chelotti (Arena Inovabilidade)

16h Cooking Show ‘Rota Gastronômica Pantaneira’ (Estande Mato Grosso do Sul)

Abav Expo 50 anos

Focado em profissionais do Turismo com entrada gratuita para quem é do setor, a ABAV Expo terá apresentações culturais, gastronômicas, artesanato, treinamentos, palestras e painéis sobre diversas temáticas, show do Diogo Nogueira em parceria com a Setur RJ no fechamento do primeiro dia, palestra oferecida pelo Sesc RJ do cofundador da Apple Steve Wozniak na cerimônia de abertura, e mais de duas mil marcas expositoras. O evento será no Riocentro de 27 a 29 de setembro com público estimado de 36 mil visitantes em 37 mil metros, ocupando os pavilhões 3 e 4 do Riocentro.