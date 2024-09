MS marca presença em feira cultural de Assunção

A edição anual do G5 Concexiones Internacional Reciclarte 2024, teve início na quarta-feira (25), em Assunção, no Paraguai. E Mato Grosso do Sul marca presença no evento com representantes da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O encontro reúne produtores culturais, artistas, gestores, agências e profissionais das indústrias criativas e culturais, com foco especial na sustentabilidade ambiental.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades paraguaias, além de delegações do Brasil, Argentina e Uruguai.

A programação cultural segue até sexta-feira (27), enquanto as atividades ambientais serão realizadas no sábado (28) e domingo (29), na cidade de San Bernardino, no Anfiteatro José Asunción Flores, com palestras e reuniões envolvendo profissionais do setor ambiental.

De acordo com os organizadores, o evento busca explorar as interligações entre cultura e sustentabilidade, promovendo a ideia de que "a arte educa, cria e conscientiza, forja o caráter e colabora com o desenvolvimento social e econômico local". A intenção é gerar políticas e ações que apoiem produções culturais mais sustentáveis e conscientes.

A FCMS enviou dois representantes para participar dessa imersão no circuito cultural guarani e na integração com a América Latina. Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS, ressaltou a importância da participação no evento.

"É essencial ultrapassarmos fronteiras com nossa cultura e compreendermos as diversas vertentes dos países vizinhos. Isso só fortalece as ações da Fundação. Nossos representantes certamente voltarão com novos aprendizados que enriquecerão nossas estratégias culturais".

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza o impacto da troca de conhecimentos e a relevância do intercâmbio cultural.

"Participar da G5 Reciclarte é uma oportunidade estratégica para Mato Grosso do Sul, pois ampliamos nosso diálogo com outros países da América Latina, promovendo a cultura regional e fortalecendo o intercâmbio de boas práticas ambientais. Essa troca de experiências é fundamental para projetarmos ainda mais nossas ações culturais e sustentáveis no cenário global", destacou o secretário.

A quarta-feira (25) foi marcada por shows no Porto de Assunção, com uma programação musical variada. O destaque ficou com a MC indígena de Mato Grosso do Sul, Anarandá. Outras atrações incluíram Afro Mana, Tekovete, Blood Beatz, Oudi The Kidd, Ndaipori Frontera, Negroovs, Alon, Evorec, Pura Inércia, Isossa, Kamba, Ndaipuri e Mateu Fretes.