Mulheres produtoras rurais na fronteira com o Paraguai são destaques em documentário

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), sediará no próximo dia 17 de setembro, às 19 horas, o lançamento do documentário Esmalte no Alimento. Produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo municipal de 2023, o filme tem pouco mais de 20 minutos e retrata, por meio de depoimentos, a vida e o trabalho de cinco mulheres produtoras rurais na fronteira do Brasil com o Paraguai, no estado de Mato Grosso do Sul.

O projeto Esmalte no Alimento, realizado pela produtora TBX Audiovisual e sob direção executiva de Gabriela Oliveira Xavier, surgiu da necessidade de registrar em formato documental o amor pelo trabalho no campo, a dedicação e os desafios enfrentados por mulheres que receberam terras por meio dos programas de Reforma Agrária Brasileira.

Com direção de fotografia, captação e finalização assinadas pelo diretor Marcos Mendes, o documentário apresenta histórias dessas cinco mulheres que narram, em formato de diálogo com um interlocutor, suas trajetórias. Elas relembram os tempos de acampamento, a espera pela terra, a conquista de seus lotes e o início das atividades com a criação de animais e o cultivo na lavoura.

Roteirizado e dirigido pelo jornalista Sérgio Carvalho, o filme é dividido em cinco eixos temáticos, inspirados nos cinco sabores que os alimentos podem nos proporcionar: salgado, doce, amargo, azedo e umami (o quinto sabor). A linha condutora do roteiro foi baseada na obra Umami, da jornalista Patrícia Leite. Essa estrutura narrativa permite que o espectador reconheça, admire e se emocione com a determinação e a força dessas mulheres na produção de alimentos no Brasil.

O diretor Sérgio Carvalho destacou que o processo de criação do documentário foi marcado pela colaboração de toda a equipe. "Desde a escolha do nome até a construção do raciocínio e a elaboração do documentário, todo o processo foi coletivo. A produção teve como base minha experiência como roteirista e diretor no Assentamento Itamarati, antigo campo de trabalho. Mesmo com essa bagagem, o desenvolvimento de Esmalte no Alimento foi inteiramente colaborativo, tanto na roteirização quanto na pós-produção. O resultado é fruto de muitas mãos", afirmou Carvalho.

O documentário também se destaca pelo olhar sensível e a pesquisa cuidadosa da produtora Sabrina Barros Xavier, que fez uma homenagem a todas as mulheres que, dia após dia, trabalham nas pequenas propriedades do país, produzindo alimentos e vivendo do que plantam, colhem e criam com dedicação.

Serviço

Exibição do documentário "Esmalte no Alimento" (classificação livre)

Data: 17 de setembro de 2024

Horário: 19h

Local: Museu da Imagem e do Som, Memorial da Cultura/Fundação de Cultura de MS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Campo Grande

Entrada franca