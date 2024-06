Músicos compartilham suas carreiras artísticas no Programa Talento Regional

Divulgação

O Programa Talento Regional, transmitido pelo canal 7.1 da TV ALEMS e pela FM 105.5 da Rádio ALEMS, recebe o cantor André Santinni, reconhecido como mais uma das belas vozes de Mato Grosso do Sul. Sua trajetória é marcada pela integração em importantes grupos baileiros do estado, como Alma Serrana e Eco do Pantanal, o que lhe rendeu destaque para sua carreira dentro do cenário musical nacional.

Nascido em Maracaju e radicado em Campo Grande desde 1994, Santinni iniciou sua jornada musical em carreira solo de forma promissora em 2013, com o lançamento do single "Coração Perdido". Este lançamento não apenas marcou o início de uma nova fase em sua carreira, mas também consolidou sua posição como um dos principais nomes da música regional sul-mato-grossense. Desde então, Santinni tem se destacado não apenas como um talentoso intérprete, mas também como um compositor habilidoso, capaz de traduzir em suas letras as nuances e emoções que permeiam a cultura local.

Em 2014, Santinni gravou um novo CD, intitulado "Coração Perdido", com uma seleção de músicas inéditas e algumas regravações que compuseram o repertório do álbum. Este lançamento foi recebido com entusiasmo pelos fãs, consolidando ainda mais a posição de Santinni como uma das figuras mais proeminentes da música sul-mato-grossense.

No quadro "Do Barroco ao Barracão" do Programa Talento Regional, vamos apresentar ainda uma entrevista especial com o talentoso artista, o jovem Lucas Motta, conhecido por sua habilidade única com a gaita e o violão. Ele vai compartilhar sua paixão pela música e suas experiências no cenário musical local.

O Programa Talento Regional é transmitido diariamente pela Rádio e TV ALEMS, através dos canais TV ALEMS 7.2 e Rádio FM 105.5, em diferentes horários ao longo da semana. Além disso, os espectadores têm a oportunidade de acompanhar o programa em plataformas online, como YouTube, site oficial da Assembleia Legislativa de MS e nas redes sociais, incluindo Instagram (@TVeradioalems) e Facebook.