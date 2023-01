Nioaque Folia 2023 será realizado de 18 a 20 de fevereiro

Nioque Folia acontece em Fevereiro / Divulgação

A Nioaque Folia 2023, tradicional festa de Carnaval de Nioaque será realizada entre os dias 18 e 20 de Fevereiro. A Prefeitura de Nioaque confirma o evento esperado pela população, após dois anos sem a realização.

A programação de shows será apresentada na próxima semana e deverá incluir atrações destaques e também pratas-da-casa para valorizar os talentos locais. Serão três noites de shows e uma matinê voltada para as famílias, crianças e idosos.

Mantendo a tradição, a prefeitura realizou carnavais todos os anos durante a gestão do prefeito Valdir Junior, com exceção apenas no período da pandemia. Os preparativos carnavalescos estão a todo vapor e o objetivo é comum: manter a tradição de ser um dos melhores e mais animados carnavais de Mato Grosso do Sul.

O Prefeito Valdir Júnior enfatiza que um evento de grande porte como o Nioaque Folia aquece o comércio local e eleva a autoestima da população nioaquense, com impulsionamento de vendas nos supermercados, restaurantes, setores de confecções, e acessórios, e setores hoteleiros.

Para o prefeito a festa é positiva pela tranquilidade, alegria e ambiente familiar, além dos reflexos positivos na movimentação econômica local.