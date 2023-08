No 3º dia do Festival de Inverno de Bonito a festa foi ao som de Iza, que encantou a multidão

O Festival de inverno de Bonito chega ao terceiro dia com shows nacionais de Iza e os Gilsons. A programação desta sexta-feira, 25, também estava repleta de apresentações culturais, abertura do Cabaré com Set Drag, exposições e muito mais.

A cantora conhecida nacionalmente deixou o público no Palco das Águas encantado com o show de talento e carisma, não é a primeira vez da Iza em Mato Grosso do Sul, mas é a primeira vez que a cantora é atração no Festival de inverno.

Dona de vários hits estourado nas paradas de sucesso como "Pesadão" e "Dona de Mim", pela redes sociais a cantora disse que o show e a sintonia com o público foi "incrível".

O festival está acontecendo desde o dia 23 e deve encerrar amanhã, 27 de agosto, um dia a mais de programação em relação ao ano passado.