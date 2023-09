Escritor aquidauanense autografa seu livro em evento cultural em Campo Grande

Professor Agenor Martinho Correa / O Pantaneiro

O escritor e poeta aquidauanense, professor Agenor Martinho Correa, estará autografando o seu livro “POETIZANDO AS AVES DO PANTANAL", na Capital do Estado, como parte da programação do evento a ser realizado naquela cidade.



O evento, denominado “Noite Cultural pela Conservação”, será promovido pelo Instituto Arara Azul e contará com outras atrações como a exibição do documentário “Mulheres na Conservação”, Noite de autógrafos do livro “Diário de uma Repórter”, da jornalista Cláudia Gaigher; Lançamento surpresa e outras apresentações culturais. Será realizado no dia 5 de setembro, às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, Auditório Germano de Barros, no Parque dos Poderes.



O referido livro, que teve o patrocínio do Instituto Arara Azul e da Toyota do Brasil, foi lançado em Aquidauana em agosto do ano passado como parte dos eventos comemorativos do aniversário da cidade, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, SECTUR e vem, desde então, tendo boa repercussão, principalmente entre os observadores de pássaros de todo o Brasil.



Publicado pela Editora Courier, Rio de Janeiro, possui 232 páginas em papel couchê, em que o autor expõe fotos coloridas de 100 espécies de aves do nosso Pantanal, sendo este o seu 13º livro já publicado.