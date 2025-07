Nova edição da revista Corumbella já está disponível

Fundect

A nova edição da Revista Corumbella, produto editorial do projeto MS +Ciência parceria entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - já está disponível gratuitamente, em versão digital no endereço https://www.fundect.ms.gov.br/revista-corumbella/.

Reportagens exclusivas mostram que a ciência vai além dos laboratórios e está presente no cotidiano, se conectando com a cultura, a economia e os desafios reais do Estado. A matéria de capa, “Do Pantanal para o Futuro”, destaca como a inovação está redesenhando o empreendedorismo em Mato Grosso do Sul.

O texto mostra o papel estratégico da Fundect no fomento à ciência aplicada, por meio de programas como Tecnova e Centelha, que transformam ideias em soluções concretas, com impacto social, ambiental e econômico.

Startups como Therafy Care, Arandu Biotecnologia, Alfaneo e Bruaca são citados como exemplos de como tecnologia, tradição e sustentabilidade podem caminhar juntas.

No editorial, o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, analisa o panorama dos investimentos que colocam Mato Grosso do Sul entre os estados mais inovadores do Brasil. Ele destaca o marco histórico do Tecnova 3, com R$ 15,4 milhões em investimentos, e o papel do Programa Centelha no surgimento de mais de 80 startups estaduais que ganham espaço no mercado.

Márcio também aponta os avanços do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e a articulação com parceiros estratégicos como Finep, Sebrae e Fiems. “Com políticas públicas robustas e ecossistemas em expansão, o Estado caminha para um modelo de desenvolvimento verde, digital e inclusivo”, afirma o diretor-presidente.

Outros destaques da edição:

PPSUS investe R$ 6 milhões na saúde pública

Com foco em soluções regionais, o programa financia 30 projetos voltados ao fortalecimento do SUS, com ênfase em saúde indígena, prisional e nas rotas de desenvolvimento.

Ciências Humanas em pauta: R$ 3,2 milhões em pesquisas sociais e culturais

O edital Humanidades MS apoia 50 projetos com potencial de impacto direto nas políticas públicas, inclusão social e gestão de riscos climáticos.

Jovens indígenas lideram projetos de ciência e cultura

Na linha do PICTEC, estudantes das aldeias Terena e Guarani-Kaiowá desenvolvem projetos em etnoastronomia, preservação ambiental e produção de materiais bilíngues e trilíngues.

Pantabio: biotecnologia pantaneira ganha força

A startup desenvolve bioinsumos a partir de fungos nativos do Pantanal, com aplicação comprovada na agricultura sustentável.

App de treinos inclusivos promove saúde e autonomia

O projeto Livre Personal Sênior transforma treinos personalizados em um aplicativo acessível, voltado à população com limitações físicas.

Da academia ao campo: pecuária com inteligência artificial

A Kerow desenvolve soluções para coleta de dados zootécnicos no campo e otimização da produtividade.

OW Product: Big Data e IA a favor do varejo

Ferramenta desenvolvida com apoio do Centelha melhora gestão de estoques e performance de produtos.

AgroAgenda e Plataforma B2030 ampliam presença digital

Duas iniciativas apoiadas pelo Tecnova levam inovação ao agronegócio e à gestão sustentável de cidades com foco em ESG e ODS.

Living Labs e ecossistemas locais ganham espaço em MS

Com apoio da Fundect, 11 cidades sul-mato-grossenses estruturam ambientes para inovação colaborativa. A edição também cobre o 4º Encontro Nacional da Rede Living Labs.

Startups de MS brilham no Web Summit Rio 2025

Delegação sul-mato-grossense ganha visibilidade internacional em um dos maiores eventos de inovação do mundo.

Acesse todas as edições da Revista Corumbella no site da Fundect: https://www.fundect.ms.gov.br/revista-corumbella/

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!