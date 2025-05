'O Agente Secreto' garante premiação inédita para o Brasil em Cannes

Filme foi produzido com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual / Divulgação

O sábado, 24, foi marcado por uma conquista inédita para o Brasil no Festival de Cannes. Wagner Moura venceu o prêmio – até então inédito - de melhor interpretação masculina com o filme O Agente Secreto. O longa deu ainda ao diretor Kleber Mendonça Filho o troféu de melhor direção.

Em uma rede social, o presidente Lula celebrou a conquista brasileira. "Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura", disse.

“Vivemos um momento vibrante do audiovisual brasileiro. O Agente Secreto é, merecidamente, reconhecido por sua direção e interpretação. E revela o potencial de nossas produções e de nossa cultura. Viva o Brasil e o cinema Nacional, via Kleber Mendonça, Wagner Moura e todos aqueles que, com profissionalismo e amor, ajudam a cravar o nome do Brasil na história”, comemora a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o filme ambientado nos anos 1970 conta a história de um professor universitário, interpretado por Wagner, que volta para Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que corre em plena ditadura militar.

"Queremos que esse filme esteja nas salas de cinema, porque as salas de cinema formam o caráter de um filme, na verdade”, afirmou Kleber Mendonça ao receber o prêmio de melhor direção.

Premiação

A entrega de sete prêmios marca o encerramento do Festival de Cannes. São eles: Palma de Ouro, Grand Prix, Prêmio do Júri e as distinções de direção, roteiro e interpretação feminina e masculina;

O Agente Secreto recebeu o prêmio da Crítica no Festival de Cannes - anúncio publicado no Instagram da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci). A premiação não faz parte da lista oficial de honrarias do festival. Foi criada por críticos de forma paralela.

A estreia do filme brasileiro no último domingo (18) contou com as presenças da titular da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, e da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Foram 13 minutos ininterruptos de aplausos.

País de Honra

Em fevereiro, o Brasil foi anunciado país homenageado de honra do Marché du Film (mercado de filmes do festival), celebra uma nação diferente a cada ano e reconhece suas contribuições para a indústria cinematográfica global. Com isso, teve intensa programação na França, com conferências, estreias de filmes, rodadas de diálogos e premiações.

Lista de vencedores do Festival de Cannes em 2025:

Melhor ator - Wagner Moura, por "O Agente Secreto";

Melhor diretor - Kleber Mendonça Filho, por "O Agente Secreto";

Palma de ouro - "A Simple Accident", de Jafar Panahi;

Grand prix - "Sentimental Value", de Joachim Trier;

Prêmio Especial do Júri - "Ressurreição", de Bi Gan;

Câmera de Ouro - O "Bolo do Presidente", de Hasan Hadi;

Prêmio do Júri - Mascha Schilinski, por "Sound of Falling";

Melhor Roteiro - Jean-Pierre e Luc Dardenne, por Young Mothers;

Menção Especial - My Father's Shadow, de Akinola Davies Jr.;

Curta-metragem Palma de Ouro - I'm Glad You're Dead Now, de Tawfeek Barhom;

Menção Especial, curta-metragem - Ali, de Adnan Al Rajeev;

Melhor atriz - Nadia Melliti, por The Little Sister.

*Com informações da Agência Gov.br