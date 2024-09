"O Pantanal em Quatro Tempos": uma inspiração para a preservação ambiental

Arquivo Pessoal

No coração do Pantanal, uma das regiões mais importantes para o equilíbrio ecológico do planeta, um grupo de crianças se destaca como defensores ambientais em "O Pantanal em Quatro Tempos". A obra, assinada pelos escritores Percival Gomes e Esmael Custódio, é mais do que um livro: é um chamado urgente à ação em defesa da terceira maior reserva da biosfera do mundo.



A narrativa, que combina a sensibilidade literária com a força de uma mensagem ecológica, acompanha a jornada de crianças que enfrentam ameaças ambientais no Pantanal, mostrando que a força para salvar o meio ambiente pode surgir dos lugares mais inesperados. "O Pantanal em Quatro Tempos" inspira não apenas pela história que conta, mas pela mensagem de que cada ação, por menor que seja, pode ter um impacto positivo na preservação do nosso patrimônio natural.



De poeta ambientalista a defensor do Pantanal



O autor Percival Gomes nasceu em Campo Grande (MS), em 1º de março de 1965, e é um ativo defensor das causas ambientais desde os anos 80. Durante sua estadia em São Paulo, de 1991 a 2000, ele participou de importantes ações ambientalistas, destacando-se por sua poesia de cunho social e ecológico. Uma de suas obras mais marcantes foi “Pintura à Óleo”, uma crítica contundente contra a poluição do Rio Tietê. Além disso, contribuiu para o jornal SOS Mata Atlântica, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental.



Após retornar ao Mato Grosso do Sul em 2000, Percival fundou o jornal MS em Revista de Aquidauana, onde atuou como diretor de conteúdo até 2001. Em 2003, junto com o artista Marcos Rubens, alcançou o segundo lugar na 16ª Noite Nacional da Poesia com o poema “O Pantanal em Quatro Tempos”. A obra, agora transformada em livro bilíngue e ilustrado, será publicada no primeiro semestre de 2024, destacando-se como um material didático voltado para a conscientização ecológica.



O Pantanal e a rrgência de sua preservação



O Pantanal, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, está sob constante ameaça devido ao desmatamento, queimadas e exploração ilegal de recursos naturais. A obra "O Pantanal em Quatro Tempos" busca sensibilizar leitores de todas as idades sobre a importância de preservar esse ecossistema vital.



Financiado pela Lei de Incentivos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS 2022), o projeto une literatura e ilustração, trazendo à tona a beleza e os desafios enfrentados pelo Pantanal. A presença do ilustrador Wanick Correa no projeto fortalece a experiência visual do livro, transformando-o em uma poderosa ferramenta educativa e cultural.



Uma carreira de conquistas literárias e ambientais



Além do sucesso com o livro, Percival Gomes foi contemplado em 2021 pela Lei Aldir Blanc com o conto “O Peixe de Ouro”, e, em 2022, participou do Festival Campão Cultural com sua performance “Stand Up de Poesia em Fatias”. Sua atuação como poeta e defensor ambiental reforça a importância da arte como meio de mobilização social e preservação da natureza.



O autor também se destacou no campo da música, como compositor letrista das canções “Bicho do Mato”, “Nos Braços do MS”, “Geometria” e “Razão para Eu Querer”, as duas últimas compostas em homenagem a suas filhas Jamille e Jasmine. Seu trabalho é uma celebração da natureza e da cultura do Mato Grosso do Sul.



Uma contribuição inestimável para a cultura e o meio ambiente



"O Pantanal em Quatro Tempos" é uma contribuição única para a cultura e a preservação ambiental. A obra, que será publicada em 2024, combina narrativa e ilustração para educar e inspirar novas gerações sobre a importância de proteger o Pantanal, uma das maiores riquezas naturais do Brasil.



Este projeto é um testemunho da força da arte em unir comunidades em prol de uma causa maior, e, com sua abordagem bilíngue, também busca alcançar um público internacional, ressaltando o impacto global das questões ambientais que cercam o Pantanal.



Um chamado à ação



Com "O Pantanal em Quatro Tempos", Percival Gomes e seus colaboradores oferecem não apenas uma obra literária, mas uma verdadeira convocação para que todos se envolvam na luta pela preservação ambiental. O Pantanal, um dos maiores ecossistemas do mundo, precisa de defensores, e, como mostram as crianças da história, a mudança pode começar com pequenos gestos, de qualquer parte do mundo.



Essa obra vem se somar às várias ações culturais e ambientais desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, destacando o papel vital que a literatura, a poesia e a arte têm no engajamento de novas gerações na defesa do meio ambiente.