Oficina capacita pessoas com deficiência para elaborar projetos culturais no Estado

Com o intuito de capacitar pessoas com deficiência para a criação, estruturação e execução de projetos culturais inclusivos, a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com o programa Inclui MS, promoverá a "Oficina de Elaboração de Projetos Culturais para Pessoas com Deficiência" no dia 18 de novembro. As inscrições estão abertas (clique para acessar).

A iniciativa busca fomentar a participação ativa de pessoas com deficiência na cena cultural local, promovendo o uso da Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição como práticas padrão em eventos culturais. A oficina é destinada a pessoas com deficiência, incluindo artistas, produtores culturais e gestores de espaços culturais, que desejam contribuir para o fortalecimento do cenário cultural inclusivo.

Para Felipe Sampaio, de 24 anos, idealizador da oficina e produtor de acessibilidade cultural, o momento é de extrema importância para proporcionar igualdade de acesso ao conhecimento cultural. “A oficina tem como objetivo garantir o acesso igualitário ao conhecimento sobre as leis de incentivo cultural para pessoas com deficiência. Reconhecemos que muitos editais apresentam barreiras burocráticas e, frequentemente, não são acessíveis, o que limita a participação efetiva desse público. Nossa proposta é fornecer o conhecimento técnico necessário para que pessoas com deficiência possam concorrer em igualdade de condições", frisa Felipe.

A atividade contará com 30 vagas limitadas, será gratuita e acontecerá no MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado no 3º andar do Memorial da Cultura "Apolônio de Carvalho", em Campo Grande, das 19h às 21h, com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

A capacitação visa ampliar o acesso e a participação de pessoas com deficiência no cenário cultural de Mato Grosso do Sul. Em consonância com a Lei Aldir Blanc, que destina 5% dos recursos para ações afirmativas voltadas a esse público, a oficina procura democratizar o acesso à produção e fruição artística, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais e periféricas. A capacitação surge em resposta às dificuldades enfrentadas por muitos produtores e artistas com deficiência, que encontram obstáculos para elaborar projetos devido à falta de informação e acessibilidade.

Serviço

Data: segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Horário: 19h às 21h

Local: MIS - Memorial da Cultura "Apolônio de Carvalho" - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Centro, Campo Grande (MS)

Entrada gratuita com vagas limitadas (30 no total)