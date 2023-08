Orquestra Indígena de Anastácio faz história em rede nacional

Equipe minutos antes do ao vivo / Arquivo

O Projeto do Instituto de Arte, Cultura e Desenvolvimento – Ressoarte, da cidade de Anastácio, foi destaque nacional no último domingo, dia 6, ao aparecer no programa Caldeirão do Huck, na Rede Globo.

O projeto recebeu o convite para apresentação da Orquestra Indígena Teko Arandú.

Foram três meses de tratativas desde o primeiro contato da equipe de produtores da Rede Globo com a equipe de coordenação do Instituto Ressoarte.

O projeto que chamou a atenção dos produtores do programa é o “Orquestra Indígena Teko Arandú” cuja expressão significa “modo sábio de viver”.

A orquestra teve início no de 2013 com apoio do Instituto Oi Futuro, por meio do edital Oi Novos Brasis. A partir daí, iniciou-se também uma promissora agenda de arte-transformação, inclusão e inovação social no interior do estado de Mato Grosso Sul.

Em 2014, a iniciativa alcançou projeção nacional e foi selecionada pelo Ministério da Cultura para um ciclo de apresentações durante a Copa do Mundo, também na cidade do Rio de Janeiro.

O Instituto Ressoarte tem a direção-geral Maria Cristina Pacheco, mestra indígena da etnia terena, que há mais de 30 anos fomenta o desenvolvimento cultural na região por meio das artes integradas. Segundo o coordenador do projeto e articulador territorial, Alessandro Cintra, o reconhecimento por parte da Rede Globo, do Luciano Huck e de todos os envolvidos só revela que o Ressoarte está no caminho certo empreendendo sonhos e salvando vidas.

O projeto tem ainda como professor, o musicista Vitor Junior Pacheco, responsável pelo ensino musical e concepção dos espetáculos da orquestra, concepção do professor e pesquisador, Dr. Adriano Castro, além do apoio administrativo de Carol Mendes.

O articular territorial, Alessandro Cintra falou ao site O Pantaneiro sobre a sensação de participar.

“Há quase dois meses, quando a equipe da Globo entrou em contato, eles pediram a transmissão de um ensaio ao vivo, e nós mandamos, foi bem legal, transmitimos para quatro produtores da Globo e a gente estava achando que era processo de seleção. Mas eles ligaram e falaram que queriam a gente no palco no dia 6 de agosto, foi no final de junho. Então foi uma euforia, correria total. Quando faltava 15 dias pra gravação, nós recebemos a notícia que iríamos tocar e a Gaby Amarantos cantar, então foi mais detalhes e graças a Deus deu certo”.

E ao vivo, eles receberam a notícia de que iriam participar do Criança Esperança. “Está toda equipe maravilhada”, reforça ele.

Todo making of da viagem vai ao ar nesse sábado no programa Meu Mato Grosso do Sul com Ellen Rocha.