Orquestra indígena de MS se apresenta em espetáculo com produção portuguesa

Em uma iniciativa que promove o diálogo entre culturas e reafirma o protagonismo indígena na música de concerto contemporânea, a Orquestra Indígena do Mato Grosso do Sul realiza apresentação especial nesta quarta-feira (16), às 20 horas, no Teatro Aracy Balabanian, no CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo), em Campo Grande. A entrada é gratuita.

O espetáculo conta com realização da República Portuguesa – por meio de seu Ministério da Cultura (DGArtes) –, do Governo Federal do Brasil, via Lei Rouanet, e da Fundação Ueze Elias Zahran. A produção é assinada pela ABM-Madeira (Portugal), Instituto Amigos do Coração (Brasil) e Miradouro Cultural (Portugal).

O projeto tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), além do Governo Regional da Madeira.

O concerto marca uma etapa fundamental no processo de criação colaborativa do espetáculo “Arapy Aguasu – Sinfonia entre Dois Mundos”, obra idealizada por Eduardo Martinelli (Brasil) e Norberto Cruz (Madeira – Portugal), que será levada em turnê internacional por Portugal e Espanha no segundo semestre de 2025.

A produção reúne a sonoridade da Orquestra Indígena com músicos da Ilha da Madeira, criando uma fusão única entre ritmos ancestrais brasileiros e a tradição musical portuguesa. Inspirado pelas "Marés" e pela "Mata", o projeto simboliza as correntes marítimas que historicamente conectaram os dois territórios e valoriza os recursos naturais e culturais da Madeira e do Mato Grosso do Sul.

Fruto de uma imersão artística, a apresentação é resultado de vivências coletivas que unem histórias, memórias e tradições sonoras dos dois continentes. Além da valorização da cultura indígena, o espetáculo reforça a importância do intercâmbio cultural como instrumento de transformação social e fortalecimento da identidade.

O projeto também integra as comemorações do bicentenário do Tratado do Rio de Janeiro, assinado em 1825, que selou a paz, amizade e aliança entre Brasil e Portugal após a independência. A música, neste contexto, torna-se ponte simbólica entre os povos.

A turnê internacional da Orquestra Indígena está prevista para acontecer entre agosto e setembro de 2025, com apresentações em Lisboa, Ilha da Madeira e Barcelona, tendo o espetáculo “Arapy Aguasu” como peça central.

Agenda de apresentações:

16 de abril – Teatro Aracy Balabanian (Campo Grande - MS), às 20h – Entrada gratuita

31 de maio – Memorial da América Latina (São Paulo - SP), às 20h

20 a 31 de agosto – Concertos na Ilha da Madeira e em Lisboa (Portugal)

2 a 7 de setembro – Concertos em Barcelona (Espanha)