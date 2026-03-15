Oscar 2026:Â O Agente Secreto concorre em 4 categorias

CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo
Com informaÃ§Ãµes AgÃªncia Brasil
Publicado em 15/03/2026 Ã s 09:16
Atualizado em 15/03/2026 Ã s 09:27
UOL
A cerimônia do Oscar 2026 ocorre neste domingo (15), em Los Angeles, e deve mobilizar cinéfilos em todo o Brasil. Em clima de final de Copa do Mundo, bares, restaurantes, cinemas e cineclubes organizam sessões especiais para acompanhar ao vivo a maior premiação do cinema mundial, que começa às 20h (horário de Brasília).
Além das transmissões oficiais, cinemas, bares e espaços culturais em diversas cidades do país também organizam exibições em telões, transformando a noite do Oscar em um grande encontro de fãs de cinema.
Além da disputa entre grandes produções internacionais, a edição deste ano chega com forte presença brasileira, com o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, indicado em quatro categorias.
A expectativa é repetir o clima que tomou conta do país no ano passado, quando a vitória de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional levou o público a acompanhar a cerimônia como um grande evento nacional.
O thriller político nacional é ambientado no Recife dos anos 1970 e concorre em quatro categorias: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Ator, para Wagner Moura; e Melhor Direção de Elenco
Além das indicações, Wagner Moura também foi confirmado como um dos apresentadores da cerimônia, participando da entrega de uma das estatuetas durante a noite.
A indicação ao prêmio de Melhor Ator também marca um momento histórico: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado na categoria principal masculina de atuação.
O ator brasileiro concorre na categoria com atores de peso como: Timothée Chalamet (em Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (em Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (em Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).
Concorrentes
Na categoria Melhor Filme Internacional, em que O Agente Secreto disputa a estatueta, os indicados são:
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (Irã)
Sirat (Cazaquistão)
A Voz de Hindjab (Argélia)
Já na disputa de Melhor Filme, principal categoria da noite, os indicados são:
O Agente Secreto
Pecadores (Sinners)
Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another)
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Frankenstein
Valor Sentimental (Sentimental Value)
Sonhos de Trem (Train Dreams)
Bugonia
Marty Supreme
Embora a Academia não divulgue oficialmente a sequência completa das premiações antes da cerimônia, ela costuma seguir uma ordem semelhante todos os anos, começando pelas categorias de atuação coadjuvante e curtas e avançando para os prêmios técnicos e principais.
A sequência tradicional segue a seguinte ordem: Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Curta-Metragem Animado, Melhor Curta-Metragem Live Action, Melhor Documentário, Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Elenco, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Roteiro Original, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator e, por fim, Melhor Filme, que encerra a cerimônia.
Cultura
Cineasta morto em acidente aÃ©reo no Pantanal dirigiu filme indicado ao Emmy
Primeiro filme de ficÃ§Ã£o 100% produzido em MS tem sessÃµes exclusivas em Aquidauana
Filme brasileiro O Agente Secreto concorre Ã Palma de Ouro em Cannes
EducaÃ§Ã£o
Materiais valorizam a cultura local e reforÃ§am o orgulho de estudar na cidade; uniformes serÃ£o entregues atÃ© o final de marÃ§o
RegularizaÃ§Ã£o
InscriÃ§Ãµes para o evento, que acontece em 14 de abril, vÃ£o de 16 a 19 de marÃ§o no Cras; aÃ§Ã£o Ã© parceria da Prefeitura com o FÃ³rum da Comarca
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS