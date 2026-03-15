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Oscar 2026:Â O Agente Secreto concorre em 4 categorias

CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo

Com informaÃ§Ãµes AgÃªncia Brasil

Publicado em 15/03/2026 Ã s 09:16

Atualizado em 15/03/2026 Ã s 09:27

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UOL

A cerimônia do Oscar 2026 ocorre neste domingo (15), em Los Angeles, e deve mobilizar cinéfilos em todo o Brasil. Em clima de final de Copa do Mundo, bares, restaurantes, cinemas e cineclubes organizam sessões especiais para acompanhar ao vivo a maior premiação do cinema mundial, que começa às 20h (horário de Brasília).

Além das transmissões oficiais, cinemas, bares e espaços culturais em diversas cidades do país também organizam exibições em telões, transformando a noite do Oscar em um grande encontro de fãs de cinema.

Além da disputa entre grandes produções internacionais, a edição deste ano chega com forte presença brasileira, com o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, indicado em quatro categorias.

A expectativa é repetir o clima que tomou conta do país no ano passado, quando a vitória de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional levou o público a acompanhar a cerimônia como um grande evento nacional.

O thriller político nacional é ambientado no Recife dos anos 1970 e concorre em quatro categorias: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Ator, para Wagner Moura; e Melhor Direção de Elenco

Além das indicações, Wagner Moura também foi confirmado como um dos apresentadores da cerimônia, participando da entrega de uma das estatuetas durante a noite.

A indicação ao prêmio de Melhor Ator também marca um momento histórico: Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado na categoria principal masculina de atuação.

O ator brasileiro concorre na categoria com atores de peso como: Timothée Chalamet (em Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (em Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (em Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).

Concorrentes
Na categoria Melhor Filme Internacional, em que O Agente Secreto disputa a estatueta, os indicados são:

Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (Irã)
Sirat (Cazaquistão)
A Voz de Hindjab (Argélia)


Já na disputa de Melhor Filme, principal categoria da noite, os indicados são:

O Agente Secreto
Pecadores (Sinners)
Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another)
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Frankenstein
Valor Sentimental (Sentimental Value)
Sonhos de Trem (Train Dreams)
Bugonia
Marty Supreme


Embora a Academia não divulgue oficialmente a sequência completa das premiações antes da cerimônia, ela costuma seguir uma ordem semelhante todos os anos, começando pelas categorias de atuação coadjuvante e curtas e avançando para os prêmios técnicos e principais.

A sequência tradicional segue a seguinte ordem: Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Curta-Metragem Animado, Melhor Curta-Metragem Live Action, Melhor Documentário, Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Elenco, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Roteiro Original, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator e, por fim, Melhor Filme, que encerra a cerimônia.

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