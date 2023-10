Outubro se despede com cinemas itinerante e em museu, além de espetáculos de dança em bar e grandes

Paula Maciulevicius, Comunicação Setescc

O último final de semana de outubro chega com grandes shows de Adriana Calcanhotto e Oswaldo Montenegro. Ainda tem apresentação da Cia Dançurbana dentro da temporada “Quanto Custa?”, onde o público escolhe quanto paga pelo espetáculo, mostras de filmes pelo Transcine, e muito mais.

A gastronomia pede uma atenção especial neste sábado e domingo. O Festival de Bar em Bar está com mais de 100 pratos distribuídos em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Consulte os estabelecimentos participantes no site da Abrasel.

Dividido em categorias como: comida de boteco, restaurantes e burgers, o público que for até os estabelecimentos inscritos pode pedir o prato a um preço diferenciado, e deixar o seu voto. É possível escolher os favoritos nas três categorias.

Confira abaixo as principais atrações que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) listou para você:

Sábado (28)

Halloween toma conta de shopping com decoração e brincadeiras horripilantes. (Foto: Divulgação)

Halloween do Bosque - Neste fim de semana terá todo um cenário assustadoramente divertido para a criançada no Shopping Bosque dos Ipês. Com decoração temática, o local ainda vai ter Zombie Walk, Corrida e Concurso de Vassouras.

A brincadeira começa com as “Estações Horripilantes” que invadirão os corredores do shopping. Nelas, os participantes poderão participar de atividades temáticas e personagens estarão espalhados pelo shopping para entreter os visitantes.

Em seguida é a vez da apresentação do espetáculo “A Vassoura da Bruxa”, realizado pelo Grupo Teatral Unicórnio, que promete encantar o público com sua história envolvente e efeitos especiais.

A partir das 16h tem o concurso da “Corrida de Vassoura” que vai desafiar os participantes a mostrarem suas habilidades em cima de vassouras mágicas; logo após tem o concurso da “Vassoura mais Bonita” com premiação para as vassouras mais criativas e bem decoradas.

Hora: A partir das 15h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - Em clima de Halloween, a criançada terá uma oficina especial neste sábado de “olhos que se mexem”. Para participar, é preciso ter ao menos 5 anos de idade e estar acompanhado do responsável. Os materiais necessários são uma tesoura sem ponta; um pincel largo; um pincel fino; um pacote de canetinha hidrocor e uma cola branca.

Logo depois é a vez do Cine Clubinho que exibe a sequência de curtas: Miroca e seu cuco caduco, Amor de cabelo e Umbrella.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No sábado tem Nano Elânio e sua contação de histórias. Com mais de 25 anos de experiência nas Artes, passando por MS, PR, SP e RJ, Elânio é autor do livro “Conte histórias para crianças”, que fala do seu trabalho como contador de histórias e ensina caminhos para atuar neste campo da oralidade.

Atuou como professor de musicalização infantil e artes, lançou músicas autorais no estilo Pop e MPB disponíveis nas plataformas digitais.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Vórtice Literário - Tem encontro do grupo neste fim de semana! O evento é aberto e super democrático, basta chegar com a sua leitura e comentar sobre a obra. Todos são bem-vindos a este variado clube de leitura.

Hora: 16h

Local: Café do Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177 - Centro

Entrada: Gratuita

Fesmorena - Com 17 finalistas, neste sábado tem a final do Fesmorena. Na 8ª edição do festival de música autoral disputado por alunos da Rede Pública de Ensino, os vencedores vão levar para casa prêmios a partir do voto popular.

A programação conta ainda com shows de André Stabile, Carlos Bagre, Fábio Corvo, Gabriel de Andrade, Giovana Juno, Jerry Espíndola, Jú Souc, Juliana Monteiro, Marcos Yallouz, Maria Alice, Renan Nonato, Sória, SoulRa, Victor Gregório & Marco Aurélio.

Hora: 18h30

Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: Gratuita

TransCine - No terceiro e último dia de mostra, serão exibidos curta-metragens e cada exibição tem duração de cerca de uma hora. Será possível acompanhar tanto a seleção de filmes nacionais quanto internacionais, veja:

Mostra Nacional:

Azul Royal - Dir. Juliana Cortes e Jortácio

Ciranda Feiticeira - Dir. Lula Gonzaga, Tiago Delácio

Pressure - Dir. Che Marcheti

Plástico Bolha - Dir. Toni Soares

Diamantes de Acayaca - Dir. Fernanda Roque e Francisco Franco

Egrégora - Dir. Etienne Tavares

Estela, A Menina Maraguá - Dir. Sofy Mazaro

Lucinéia - Dir. Luah Garcia

Um Finde - Dir. Helena Coelho e Rebeca Nigri

Terça, Bar e Bebidas - Dir. Beatriz Filizola e Emilli Assis

Metamorfose - Dir. Gabriel Algusto

Carcinização - Dir. Denis Souza

Mostra Internacional:

Take Rabbit - Dir. Peter Peake

Las Peripecias de Sir Percival - Dir. Becho Lo Bianco, Mariano Bergara e Javier Mrad

Forgotten - Dir. Mawrgan Shaw

Anna Spud - Dir. Ed Foster

Viaje a Marte - Dir. Juan Pablo Zaramella

Hora: 19h30

Local: Armazém Cultural - Avenida Calógeras, 3065

Entrada: Gratuita

Adriana Calcanhotto - Com a turnê “Errante”, Adriana Calcanhotto retorna a Campo Grande neste fim de semana. No repertório, aclamado internacionalmente durante turnê pela Europa, Adriana Calcanhotto faz uma viagem pela própria trajetória musical. O show destaca a riqueza da artista nas 11 canções que deram origem ao álbum “Errante”.

Hora: 20h

Local: Bosque Expo - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados.

Entrada: Ingressos a partir de R$ 123,75

“Cavucada” - A Cia Dançurbana apresenta “Cavucada” na “Temporada Quanto Custa?” No espetáculo o público é convidado para se mover junto aos artistas na pista de dança.

O título do espetáculo faz referência a um passo de dança do “brega funk”, e rememora coreografias do repertório da companhia, fragmentos de obras criadas nesses 20 anos, além de danças festivas de diversas referências presentes em filmes, videoclipes e tik tok.

Em cena, apresentam-se Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Lívia Lopes, Maura Menezes, Reginaldo Borges, Renata Leoni, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Wagner Gomes. São intérpretes-criadores com diferentes experiências artísticas que vão do Hip Hop à dança contemporânea, do vogue às danças sensuais de empoderamento feminino.

As apresentações desta Temporada vão contar com a participação de Afrodite Fetake, que é performer, hostess e faz parte da House Hands Up MS.

Todos os dias haverá intérprete de libras.

Hora: 20h

Local: Ponto Bar - Rua Doutor Temistocles, 103, Centro

Entrada: Público escolhe quanto quer pagar

Domingo (29)

CineMARCO exibe filme baseado em cartas de amor encontradas em feiras de antiguidade. (Foto: Divulgação)

Halloween do Bosque - No domingo, a programação é retomada com as “Estações Horripilantes” que vão continuar assombrando os corredores. No “Bosque Games Halloween” o clima será assustador com o “Zombie Walk”, uma caminhada repleta de cosplayers e entusiastas do Halloween que se unirão para dar vida a zumbis, bruxas e outras criaturas macabras. Os visitantes poderão se misturar a esses personagens, entrar na brincadeira e tirar fotos durante todo o evento.

Hora: A partir das 15h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo é o Espaço Sesc apresenta o espetáculo “Trem de Doido”, com o Palhaço Gabinete. Esse trabalho foi desenvolvido em 2019 por meio de pesquisa sobre gags de palhaço e brincadeiras de circo, como mágica e truques circenses. Tem direção e apresentação do ator e palhaço Marilson Gabriel.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

CineMARCO - O Marco (Museu de Arte Contemporânea) realiza mais uma edição do CineMARCO neste domingo. Ao ar livre, o público poderá assistir de graça ao filme “Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem” que será exibido na parede externa do museu que fica dentro do Parque das Nações Indígenas.

Com direção de Natara Ney e classificação livre, este drama narra uma história sobre amor, tempo e memória, Em 2011 um lote com 180 cartas de amor foi encontrado em uma Feira de Antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande/MS para o seu noivo no Rio de Janeiro entre os anos de 1952 e 1953. A partir desta descoberta, uma investigação se inicia para localizar o casal apaixonado e descobrir o desfecho do romance.

Hora: 18h30

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS. Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Oswaldo Montenegro - Em uma única apresentação, o fim de semana em Campo Grande termina com show do cantor-compositor Oswaldo Montenegro. Com mais de 40 anos de carreira, um público imenso e fiel, o artista é um fenômeno da cultura brasileira e que sobe ao palco cantando suas canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras, além da participação da flautista Madalena Salles, com quem, antes de se juntar à orquestra, Oswaldo executará algumas canções em clima intimista.

Ainda na primeira parte do show, ele bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro com a plateia num momento único e afetivo.

Horário: 19h

Local: Palácio Popular da Cultura - Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 816 - Jardim Veraneio

Entrada: A partir de R$ 100,00.