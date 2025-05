Políticas públicas de juventudes do Brasil tem protagonismo de MS

Governo de MS

As juventudes, em toda pluralidade sul-mato-grossense, presentes na Caravana que tem rodado o País e desembarcou em MS para apresentar propostas e programas. Na sexta-feira (16), a UFMS foi palco para que os jovens fossem os protagonistas das políticas públicas.

A ação coordenada pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) em parceria com o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), em celebração aos 20 anos de desenvolvimento das Políticas Públicas para a Juventude no Brasil, e tem como objetivo mobilizar a juventude para a aprovação do Plano Nacional de Juventude, disseminar o Estatuto da Juventude e fortalecer os Conselhos Estaduais e Municipais de Juventude por meio de capacitação e formação dos conselheiros.

Presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino, João Victor Duarte, de 18 anos, exibia a bandeira do movimento ao qual faz parte, a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), e tinha na ponta da língua a pauta que vem defender: formação de grêmios estudantis.

“Grêmio é além de interclasse, é participar de ações políticas, é estar aqui na Caravana das Juventudes. É junto do grêmio que a gente faz a diferença no movimento estudantil. Hoje viemos falar sobre a importância das formações dos grêmios estudantis, um projeto da SEC e da SED junto ao Conjuve, que faz com que os estudantes entendam a relevância do ensino, da ciência e dos clubes de protagonismo dentro das escolas”.

A caravana contou com dois momentos distintos, o primeiro deles, uma audiência pública que acolheu sugestões e propostas da juventude sul-mato-grossense, além de um encontro formativo que explicou as políticas públicas executadas pela Cidadania no Estado.

A programação seguiu tour pela UFMS, além de estandes oferecendo diversos serviços desde informações quanto ao ID Jovem, cartilha dos programas Inspira Jovem e Conectando Gerações, divulgação de cursos e atendimentos psicossociais, Hemosul com orientação sobre doação de sangue e medula óssea, ainda o projeto Help com o cantinho do desabafo, entrega de cartas, vacinação contra Influenza, como ingressar no Instituto Mirim, Observatório da Cidadania com dados e indicadores relacionados à cidadania de MS, divulgação de oportunidades de acesso e permanência nas universidades públicas, Programa Jovem Aprendiz do CIEE, Funtrab com encaminhamento para vagas de trabalho, Cruz Vermelha com conscientização sobre IST’s, IFMS falando sobre empreendedorismo e robótica, SED, SEAD e Procon.

A estimativa é de que mais de mil pessoas tenham passado pela UFMS durante todo o dia do evento.

Cidadania

Subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, Jessé Cruz, apresentou os programas, projetos e ações que têm impactado os jovens do Estado, como o Capacita PPJ e o Inspira Jovem.

“Tem um provérbio africano que diz que para criar uma criança é necessária toda uma aldeia, e para fazer política pública, desenvolver uma caravana dessa, programas, projetos e ações, não é diferente. Também é necessária toda uma aldeia indígena, periférica e de todos os locais do nosso Estado”, pontua Jessé.

Ao público presente, Jessé Cruz trouxe dados que mostram como os espaços para a juventude cobrar políticas públicas cresceram através do Capacita PPJ, projeto que trabalha a criação, ativação e capacitação dos conselhos municipais de juventude, e ainda o Inspira Jovem, que trata sobre a questão da saúde mental dos jovens e já alcançou mais de 17 mil pessoas.

Posse do Conselho

Ainda conforme o subsecretário, graças ao Capacita PPJ, Mato Grosso do Sul saiu de oito dispositivos para 25. O mais recente deles foi empossado durante a Caravana das Juventudes, o Conselho Municipal da Juventude de Miranda.

Vice-prefeita de Miranda, Elange Ribeiro destacou que o momento era de muita emoção, porque antes de ocupar a prefeitura, Elange foi vereadora e em 2014 propôs a criação do Conselho.

“Só que não saiu do papel, e agora, como vice-prefeita, consegui fazer com que a juventude tivesse um espaço diferente, um espaço dentro das políticas públicas e um espaço principalmente para que o conselho pudesse ser uma realidade. Nós temos aqui representantes das comunidades indígenas, da área rural, urbana, e de segmentos importantíssimos. Pessoas comprometidas, de fato, que querem ouvir, fazer e construir a política pública”.

Para o secretário-adjunto de Estado da Cidadania, José Francisco Sarmento, frisou aos jovens que o caminho para alcançar sonhos passa, obrigatoriamente, pela educação.

“Estude, leia e valorize a educação, porque sem ela não fazemos nada. Este ano faz 28 anos que estou em sala de aula como professor universitário e eu nunca vi um acadêmico, um jovem que não tenha conseguido alcançar os sonhos que conseguiu se não fosse interessado. Parabéns a todas as pessoas que estão aqui, a vida quer pessoas interessadas”, sustentou Sarmento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!