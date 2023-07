Prefeitura de Aquidauana volta a promover os Jogos dos Povos Indígenas

Convite para o evento / Divulgação

No mês que antecede os 131 anos de Aquidauana, as comunidades dos povos originários das aldeias do município já estão em comemoração, pois este ano retorna o tão prestigiado JOPOIN (Jogos dos Povos Indígenas).

A Prefeitura de Aquidauana realiza este ano a 12ª edição do JOPOIN, que será sediado na Aldeia Lagoinha, na região do Distrito de Taunay. A abertura dos jogos acontecerá às no dia 27 de julho, quinta-feira, às 18h, na quadra da Lagoinha, com a presença de autoridades municipais, lideranças indígenas e caciques, torcidas e atletas das aldeias.

Desde o ano passado, a Administração Municipal já vem dialogando com as lideranças indígenas para retomar o JOPOIN. “Já vínhamos amadurecendo a ideia junto com os caciques e lideranças das aldeias. Agora, estamos preparando tudo para retomar o JOPOIN com força total, pois a comunidade espera com muita expectativa os jogos entre as aldeias. Não temos dúvida de que o JOPOIN será sucesso”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

A coordenação geral do 12º JOPOIN é da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA) e tem apoio das secretarias municipais de Administração, Cultura e Turismo e Educação. O Governo do Estado via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundesporte também são parceiros do 12º JOPOIN.

Para este ano, de acordo com a FEMA, a expectativa é reunir cerca de 650 atletas das aldeias, que disputarão nas modalidades: arco e flecha, lança, futebol, voleibol e atletismo.

