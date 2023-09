Prefeitura entrega novos instrumentos musicais à orquestras infantis indígenas

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), realizou nesta sexta-feira (01), a entrega de 31 novos instrumentos musicais para as orquestras infantis indígenas de Campo Grande. Os instrumentos foram adquiridos por meio de uma parceria entre a Prefeitura e Governo Federal, através de emenda parlamentar.

Foram entregues 19 violinos, cinco violas sinfônicas, seis violoncelos e um contrabaixo. A iniciativa visa fortalecer a educação musical, proporcionando oportunidades únicas de aprendizado e expressão artística para as crianças envolvidas no projeto, que são residentes das aldeias Marçal de Souza e Darcy Ribeiro.

“Essa iniciativa representa um passo significativo e o comprometimento da nossa gestão em estimular o talento musical de nossas crianças, enriquecendo ainda mais essa diversidade cultural, tão marcante em nossa Capital”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

As crianças do projeto receberam com alegria os novos instrumentos. Agatha Luiz Francisco, de 10 anos, participa há dois da orquestra. “Eu gosto muito de participar, aprendi a tocar um instrumento lindo. É muito legal! Agora vieram instrumentos novinhos para a gente”.

Já Taize Fonseca, de 11 anos, vê na entrega dos instrumentos uma nova possibilidade. “A chegada desses instrumentos é muito importante pois mais crianças poderão participar da orquestra e aprender algo novo”, afirmou.

Jackson Balbino Antônio, pai de um dos alunos, destacou a importância do incentivo a este tipo de projeto. “É bom demais ver nossos filhos envolvidos com a música. Para muitas destas crianças, a vida não é tão fácil, e aprender um instrumento musical, mostra que há possibilidade de construírem uma nova realidade. “Quem dera tivesse esse projeto no meu tempo”, pontuou.

“Hoje é dia de agradecermos por trazerem este investimento para as crianças indígenas. Através da música, ver o sorriso dessas crianças que futuramente serão nossos representantes e que inspiram outras crianças, não tem preço”, afirmou o cacique da aldeia Marçal de Souza, Josias Jordão.