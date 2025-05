Primeiro filme de ficção 100% produzido em MS tem sessões exclusivas em Aquidauana

A trama acompanha Lauriano, um escritor em busca de inspiração para seu novo livro / Divulgação

O primeiro longa-metragem de ficção inteiramente produzido em Mato Grosso do Sul a chegar ao circuito comercial de cinemas brasileiros, Do Sul, a Vingança, terá sessões especiais em Aquidauana nos dias 20 e 21 de maio, no Cine Atlântico, com exibições às 18h45 e 21h.

Com produção da Render Brasil e direção de Fábio Flecha, o filme é um marco para o audiovisual sul-mato-grossense, consolidando o avanço do cinema regional no país. Gravado integralmente no estado com um orçamento de R$ 397 mil, o longa chamou atenção internacional: venceu o Los Angeles Film Awards 2025 (LAFA) na categoria Melhor Longa-Metragem Independente e foi finalista do World Film Festival, em Cannes.

A produção também está em cartaz nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Andradina, Rio de Janeiro, Campo Grande, Ponta Porã, Curitiba e Cuiabá, com distribuição nacional da Kolbe Arte.

Um faroeste na fronteira

Ambientado na região de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, o filme mistura ação, comédia e elementos de faroeste em um enredo que explora conflitos históricos e culturais da região.

"Em um cenário de conflitos históricos na fronteira trinacional, onde a cultura brasileira se mescla com a paraguaia e a boliviana, Do Sul: A Vingança mistura ação e comédia em uma aventura no Velho Oeste brasileiro, com suas próprias lendas e costumes", destaca o diretor Fábio Flecha, que também assina o roteiro ao lado de Edson Pipoca. A produção é de Tania Sozza.

A trama acompanha Lauriano, um escritor em busca de inspiração para seu novo livro, que mergulha nos bastidores do crime organizado em uma região marcada pela tensão e pela mistura de culturas. À procura de um misterioso "Jacaré", Lauriano se envolve em uma jornada cheia de reviravoltas, personagens inusitados e situações que beiram o absurdo um retrato original e bem-humorado do "Velho Oeste" brasileiro.

Inclusivo e acessível

O longa conta com recursos de acessibilidade, como legendagem descritiva, audiodescrição e Libras, garantindo que mais pessoas possam acompanhar a história.

Com criatividade, identidade regional e reconhecimento internacional, Do Sul, a Vingança representa um passo significativo para o fortalecimento do cinema independente feito no Centro-Oeste brasileiro.

