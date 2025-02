Projeto de arqueologia de MS concorre a selo da Unesco

O compromisso com o desenvolvimento sustentável por meio do trabalho em comunidade fez com que o projeto 'Trilha Rupestre: Inovações e Tecnologias Sociais na Bioeconomia Local', financiado pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), fosse indicado ao selo de certificação da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A iniciativa, executada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com apoio da Cátedra Unesco, cria uma rota educacional entre os municípios que possuem sítios arqueológicos com pinturas rupestres no Estado. A proposta ensina sobre a cultura e economia local por meio de vestígios arqueológicos e geopaleontológicos, estimulando a geração de renda e fortalecendo a Bioeconomia das regiões envolvidas.

A Trilha é uma forte candidata ao selo do programa Unesco-Most Bridges, uma rede científica transdisciplinar, orientada pelas áreas de humanidades, focada na resolução dos problemas sociais destacados pelos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

Segundo o presidente do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas da Unesco e cofundador do Bridges, Luiz Oosterbeek, a Trilha Rupestre tem potencial para ser um dos primeiros projetos brasileiros a receber essa certificação por conciliar o desenvolvimento sustentável com o significativo envolvimento comunitário.

“O diferencial desse projeto é que ele envolve toda a comunidade, mostrando que é possível transformar de forma unida, respeitando as diferenças da sociedade. O Programa Bridges enfatiza que valorizar a diversidade, e até mesmo as contradições, é essencial, pois um futuro convergente não exclui nem mesmo as oposições”, destaca.