Projeto "De Ponto a Ponto" leva arte gratuita ao Nova Aquidauana

Aquidauana recebe neste sábado, 3 de maio, uma programação cultural gratuita com o projeto “De Ponto a Ponto”, realizado pelo grupo Circo do Mato.

As atividades acontecem na sede do Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro, no bairro Nova Aquidauana, com vivência e roda de conversa às 9h e apresentação do espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias” às 15h30.

O evento conta com intérprete de Libras e tem entrada gratuita.

A iniciativa faz parte de um circuito itinerante que percorre cinco Pontos de Cultura de Mato Grosso do Sul entre abril e maio. Após passar por Campo Grande e Ponta Porã, o projeto chega a Aquidauana e segue para Corumbá e Ivinhema. A proposta é promover o acesso à cultura em regiões periféricas e fortalecer os espaços que atuam com arte e memória comunitária.

Conforme os organizadores, além do espetáculo, o encontro inclui troca de experiências com moradores, artistas e agentes culturais locais, valorizando os saberes tradicionais e a identidade regional.

Para o Circo do Mato, a ação vai além da apresentação artística. “Esse projeto nos permite alcançar comunidades que muitas vezes ficam fora do circuito cultural. As oficinas e vivências promovem uma troca verdadeira com os Pontos de Cultura e reforçam a importância desses espaços para o Estado”, explica o artista Yago Garcia.

O Sapicuá Pantaneiro, anfitrião do evento, é um dos Pontos de Cultura ativos de Aquidauana. Segundo a coordenadora, Claudia de Medeiros, receber o projeto é motivo de celebração. “Mesmo sem financiamento em alguns períodos, o Sapicuá nunca deixou de ser um espaço de formação e transformação. Ter o Circo do Mato aqui é fortalecer essa rede e renovar o movimento cultural da nossa região”.

Os Pontos de Cultura existem desde 2004 e foram oficializados pela Lei Cultura Viva (Lei nº 13.018/2014). Com o fomento das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, a política cultural volta a ganhar força, e ações como o “De Ponto a Ponto” mostram o impacto positivo da arte nas comunidades.

O projeto tem apoio da Fundação de Cultura de MS, Setesc e Governo do Estado, com investimento da Lei Paulo Gustavo por meio do Ministério da Cultura. Mais informações no Instagram: @circodomato.