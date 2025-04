Projeto De Ponto a Ponto' leva teatro e circo ao Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro

Grupo teatral Circo do Mato / Divulgação

No próximo sábado, 3 de maio, o Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro, localizado na Nova Aquidauana, será palco de uma programação cultural gratuita e aberta ao público com o Projeto De Ponto a Ponto, promovido pelo grupo Circo do Mato. A iniciativa promete uma imersão no universo das artes cênicas com vivências e espetáculo para todas as idades.

As atividades começam pela manhã, das 9h às 11h, com uma vivência em teatro e circo, além de uma roda de conversa conduzida pelos artistas do Circo do Mato. O momento será voltado para participantes a partir dos 9 anos até adultos, com vagas limitadas para 20 a 30 pessoas. A proposta é unir a prática artística ao diálogo sobre arte, cultura e o papel dos Pontos de Cultura na formação e valorização da identidade cultural.

À tarde, às 15h30, o público poderá assistir ao espetáculo “O GRANDIOSO mini cirquim nas Arábias”, com classificação livre e acessibilidade garantida por meio de intérprete de Libras. A montagem traz uma releitura moderna de números tradicionais do circo, valorizando a simplicidade e a magia das apresentações clássicas, com destaque para elementos da cultura árabe, presente na identidade sul-mato-grossense.

O evento faz parte das ações do Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro, que atua no fortalecimento das manifestações culturais regionais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99685-6442, ou pelas redes sociais: @circodomato, @sapicuapantaneiro ou pelo site www.sapicuapantaneiro.com.br.

