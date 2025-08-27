Projeto "Mixi Pé na Estrada" leva circo e palhaçaria a Piraputanga e Terenos

Vaca Azul

Protagonizado pela palhaça Mixirica e sua parceira Mixipulga, personagens criados durante a pandemia, o show transforma qualquer espaço em picadeiro. Com mágicas, malabarismos e equilíbrio na corda bamba, a dupla mistura elementos do circo clássico com a palhaçaria contemporânea, garantindo riso e encantamento para crianças e famílias.

Depois de passar por Corguinho e Dois Irmãos do Buriti, o projeto “Mixi Pé na Estrada” chega a Piraputanga, distrito de Aquidauana, nesta quarta-feira (27), e a Terenos, na quinta-feira (28), com o espetáculo “MixiCirquinho”. As apresentações são gratuitas e abertas a toda a comunidade.

“Levar o espetáculo é mais do que apresentar arte, é criar encontros. Nessas localidades, o teatro e o circo muitas vezes chegam como visitantes raros, capazes de transformar a rotina em festa”, afirma Kelly, idealizadora do projeto e intérprete da palhaça Mixirica.

Com uma cenografia portátil e adaptável, o espetáculo pode ser realizado em escolas, praças ou centros culturais, ampliando o acesso à cultura em regiões com menos oferta de atividades artísticas.

A iniciativa também reforça a importância da arte na primeira infância, tema celebrado oficialmente pela Lei nº 14.617/2023. “É como plantar sementes de riso e imaginação em diferentes solos e ver cada comunidade florescer de um jeito único”, resume a artista.

O projeto conta com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio do edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), voltado a iniciativas culturais para a primeira infância.

