Publicado edital para seleção de projetos culturais em MS

Divulgação

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado, o edital da PNAB com o objetivo de selecionar projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias: aquisição de obra artesanal para exposição e aquisição de brindes institucionais, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Mato Grosso do Sul.

Serão selecionados 130 artesãos residentes no Estado para produzirem artesanato que seja classificado como artesanato tradicional ou arte popular ou artesanato de referência cultural.

Cada artesão selecionado poderá receber o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela produção artesanal que concorrer ao edital. O valor total deste edital é de R$ 650.000,00.

Quem pode participar

Pode se inscrever no edital o artesão que atua e reside no Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos, mediante comprovação por meio da Carteira Nacional de Artesão.

O artesão pode ser Pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI).

As inscrições podem ser feitas a partir das 08 horas do dia 23/12/2024 até às 17 horas do dia 21/01/20252, horários de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico https://editaisms.prosas.com.br/.

Cada candidato pode efetuar uma única inscrição individual e pode inscrever uma produção que seja de sua própria autoria.

Confira o cronograma do edital