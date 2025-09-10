Renato Câmara propõe reconhecer Casa de Ensaio como patrimônio cultural de MS

O deputado Renato Câmara (MDB) apresentou, nesta quarta-feira (10), um projeto que propõe declarar a Casa de Ensaio, localizada em Campo Grande, como Patrimônio Material e Imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa valoriza a importância histórica, cultural, educacional e social da instituição para toda a população sul-mato-grossense.

Criada em 1996, a Casa de Ensaio atua há quase 30 anos promovendo cultura, arte e educação, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho é baseado na “Pedagogia das Artes Emendadas”, uma metodologia que integra diversas linguagens artísticas com foco no afeto, na cidadania e no respeito à diversidade.

Por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o governo estadual será responsável pela preservação e proteção da Casa de Ensaio, conforme prevê a legislação estadual sobre patrimônio cultural.

Segundo o deputado Renato Câmara, o projeto reconhece a trajetória transformadora da Casa, que já beneficiou mais de 15 mil jovens por meio de seu principal programa, o curso “Brincaturas e Teatrices”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:





Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!