10 de Setembro de 2025 • 19:51

Cultura

Renato Câmara propõe reconhecer Casa de Ensaio como patrimônio cultural de MS

Projeto reconhece importância da Casa de Ensaio, em Campo Grande, para a cultura estadual

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 19:44

O deputado Renato Câmara (MDB) apresentou, nesta quarta-feira (10), um projeto que propõe declarar a Casa de Ensaio, localizada em Campo Grande, como Patrimônio Material e Imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa valoriza a importância histórica, cultural, educacional e social da instituição para toda a população sul-mato-grossense.

Criada em 1996, a Casa de Ensaio atua há quase 30 anos promovendo cultura, arte e educação, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho é baseado na “Pedagogia das Artes Emendadas”, uma metodologia que integra diversas linguagens artísticas com foco no afeto, na cidadania e no respeito à diversidade.

Por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o governo estadual será responsável pela preservação e proteção da Casa de Ensaio, conforme prevê a legislação estadual sobre patrimônio cultural.

Segundo o deputado Renato Câmara, o projeto reconhece a trajetória transformadora da Casa, que já beneficiou mais de 15 mil jovens por meio de seu principal programa, o curso “Brincaturas e Teatrices”.

Educação

Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

Estudantes em vulnerabilidade seguem com auxílio-alimentação

Varejo em foco

Luciano Damasceno destaca inovação e crescimento na SuperAMAS'25

Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado

