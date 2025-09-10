Renato Câmara propõe reconhecer Casa de Ensaio como patrimônio cultural de MS

Projeto reconhece importância da Casa de Ensaio, em Campo Grande, para a cultura estadual
O deputado Renato Câmara (MDB) apresentou, nesta quarta-feira (10), um projeto que propõe declarar a Casa de Ensaio, localizada em Campo Grande, como Patrimônio Material e Imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa valoriza a importância histórica, cultural, educacional e social da instituição para toda a população sul-mato-grossense.
Criada em 1996, a Casa de Ensaio atua há quase 30 anos promovendo cultura, arte e educação, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho é baseado na “Pedagogia das Artes Emendadas”, uma metodologia que integra diversas linguagens artísticas com foco no afeto, na cidadania e no respeito à diversidade.
Por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o governo estadual será responsável pela preservação e proteção da Casa de Ensaio, conforme prevê a legislação estadual sobre patrimônio cultural.
Segundo o deputado Renato Câmara, o projeto reconhece a trajetória transformadora da Casa, que já beneficiou mais de 15 mil jovens por meio de seu principal programa, o curso “Brincaturas e Teatrices”.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura
Política implementada em MS sobre segurança indígena se torna referência nacional
Líder indígena de Aquidauana representa comunidades tradicionais do MS na 4ª CONAES
Brasil inaugura 1º SAMU Indígena com atendimento 24h bilíngue
Educação
Estudantes em vulnerabilidade seguem com auxílio-alimentação
Varejo em foco
Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS