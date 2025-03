Riedel celebra conquista histÃ³rica do cinema brasileiro

Filme Ainda Estou Aqui / Alile Dara Onawale/Sony Pictures

Por meio das redes sociais, o governador Eduardo Riedel (PSDB), se disse orgulhoso com a vitória do Brasil no Oscar 2025, com o filme “Ainda Estou Aqui”.

“Histórico! Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional! Um momento de celebração para o cinema brasileiro e para nossa cultura, que brilha no cenário mundial. Orgulho imenso”, escreveu Riedel.

Quem também se manifestou sobre a conquista histórica para o cinema brasileiro, foi a senadora Simone Tebet (MDB).

“Ainda Estou Aqui, emocionou e uniu o nosso país! Melhor filme internacional no Oscar, maior vitrine do cinema mundial. Cruzou fronteiras e entrou para a história. Parabéns!”, comentou a Tebet.

Sucesso de crítica e de bilheteria, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui fez história neste domingo (02) ao ser a primeira produção 100% brasileira a vencer a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Em seu discurso, o diretor Walter Salles dedicou a vitória a Eunice Paiva. “Muito obrigado, em nome do cinema brasileiro. É uma honra tão grande receber esse prêmio, com esse grupo tão extraordinário. Esse prêmio vai para uma mulher que, após uma perda tão grande, em um regime autoritário, decidiu resistir. Esse prêmio vai para ela: Eunice Paiva”, descreveu o cineasta.