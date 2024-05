Rubenio Marcelo lança Antologia Poética com apoio do FIC-MS no dia 7

(Evento será no Auditório da Faculdade Insted, com programação artística na abertura)

O poeta Rubenio Marcelo lançará um novo livro: “Caminhos... 100 Poemas Escolhidos...”, obra literária aprovada pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS). O lançamento oficial acontecerá em 7 de maio, às 19h30, no Auditório da Faculdade Insted - antigo teatro da Mace - Rua 26 de Agosto nº 63, Centro - Campo Grande. No início do evento cultural, haverá uma concisa pauta artística aberta ao público com repentes de Ruberval Cunha, e também o violonista Marcelo Fernandes, que é Doutor em música e um dos principais nomes do violão clássico contemporâneo.

Publicado pela editora Life, Caminhos... reúne uma centena especial de textos da produção poética do escritor Rubenio Marcelo, incluindo poemas ainda inéditos; como também poemas escolhidos de outras obras suas, inclusive o estudado Vias do Infinito Ser – livro que foi indicado pela UFMS como leitura obrigatória para os recentes Vestibulares e PASSE (no triênio 2021/2022/2023) e que foi lançado também em Portugal.

Para proporcionar também meio próprio para a leitura inclusiva, o livro “Caminhos... 100 Poemas Escolhidos de Rubenio Marcelo” contém um QR-Code no formato de audiolivro, recurso específico para efetiva acessibilidade. Ademais, também será disponibilizado no Lançamento do livro o trabalho de uma profissional Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), também otimizando a acessibilidade.

Transitando na trilha existencial, contendo aspectos da metalinguagem, da intertextualidade, da essência do Ser e da condição humana, como também celebrando o aspecto telúrico regional, esta antologia poética de Rubenio Marcelo compendia assim simbólicos ‘caminhos da sua carreira literária’ num seleto percurso/recorte fecundo da sua obra em versos. Caminhos é uma amostra significativa textual contida em livros do autor (escolhidos do ano de 2007 à atualidade): sendo 20 poemas inéditos/atuais; 20 poemas do livro Vias do Infinito Ser (1ª ed., 2017; e 2ª ed. 2021); 20 poemas do livro Veleiros da Essência (de 2014); 20 poemas do livro Voo de Polens (2011); 10 poemas do livro Horizontes D’Versos (2009); e 10 poemas do livro Graal das Metáforas (2007). O livro tem prefácio da professora e ensaísta Ana Maria Bernardelli, apresentação da poeta e escritora Sylvia Cesco, e orelha/comentário da poeta Raquel Naveira, que é mestre em Comunicação e Letras.

Sylvia Cesco afirma na sua apresentação: “Rubenio Marcelo aprendeu tanto o canto das nossas nascentes, que veio a se tornar um exímio e poético mestre de sul-mato-grossulência”... – e Sylvia ilustra esta afirmação com um trecho de um poema inédito de Rubenio: “Ah, Ave-MS / teus gorjeios variantes são uníssonos prelúdios / de diversas vogais e consoantes / que se acolhem na harmonia dos ninhais / e plataformas de sóis e luas / destas vozes de terra e de história”.

No seu consistente texto de prefácio, Ana Bernardelli assegura: “Caminhos é um fascinante livro de poemas inéditos e outros já consagrados de Rubenio Marcelo, oferecendo aos leitores uma viagem única por diferentes trilhas do autor. O volume é uma expressão eloquente da diversidade de experiências que moldaram a visão do poeta. Os poemas são peças únicas desse simbólico quebra-cabeça, contribuindo para a riqueza e complexidade do conjunto” (...) “Nessa sua nova criação, o autor deixa expresso à Poesia o sentido mais puro de sua atividade literária” – e Bernardelli cita, assim, trecho de poema de Rubenio: “...mais que a vida / devo-lhe o sentido... / o vinho servido / das incertas hesitações / os conflitos necessários / no desmaio da tarde / ante a absurda nuvem do autodomínio...”.

E Raquel Naveira, no seu comentário de orelha do livro assim afirma num trecho: “Rubenio Marcelo se prende mesmo à vereda pela qual se decidiu: a Poesia. Não sente fadiga, ao contrário: exala energia e liderança. Não lamenta a dor da renúncia. Pelos caminhos poéticos escolhidos, noite e dia se alternam com seus mistérios: ‘sem a ordem do dia / do sobrenatural / não haveria a natural ordem / das coisas da noite’”.

Relevante fortuna crítica: O livro “Caminhos... 100 Poemas Escolhidos de Rubenio Marcelo” chega com significativa fortuna crítica também de outros nomes expressivos da literatura regional e nacional, como: a escritora e historiadora Madalena Dib Mereb Greco, atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de MS, que assim afirma: “Caminhos... é um mergulho num ponto, com íntimos movimentos, prélios e conquistas, na constância das marés e no olhar de quem busca a breve estrela. O poeta Rubenio Marcelo acresce em Caminhos o encanto dos livros já publicados, sem contudo, romper o fio da trama do tecido, de suave tato, que compõe suas poesias”.

O imortal carioca Sergio Fonta, escritor e dramaturgo, atual presidente da Academia Carioca de Letras (RJ), assim diz: “Os 100 poemas escolhidos - e que integram Caminhos... de Rubenio Marcelo - têm algo a dizer e a tocar na sensibilidade do leitor. Os trabalhos poéticos vindo de obras suas já publicadas, assim como os poemas inéditos selecionados, trazem frescor criativo, indagações em busca do âmago de tudo. É o próprio poeta quem afirma que ‘... por tais caminhos (regando sementes do tempo passeia o dom) pressente-se a presença’.

Por sua vez, o professor de Linguística da UFMS, Geraldo Vicente Martins, assevera: “Na poesia de Rubenio Marcelo, palavra e música se entrelaçam de modo harmonioso, quase como um reflexo de seu hábil manejo do léxico e da sintaxe. Emana de seus versos uma sensibilidade ímpar, de que não pode resultar senão uma cumplicidade do leitor, alegre acompanhante dos Caminhos construídos pela maestria do poeta, sempre a nos lembrar que ‘é do íntimo/ transcendendo o mundo e o ser/ que vem a clareira’”.

E a ilustre poeta, ficcionista e editora Jandira Zanchi, de Curitiba/PR, afirma no tocante ao livro Caminhos: “A poesia de Rubenio Marcelo flutua por tecidos multiformes... é ele um poeta que mesmo no domínio de sua palavra a lança para o infinito, única maneira do ser extravasar seus meios. Rubenio é uma referência forte da região centro-oeste do Brasil, um porto seguro da poesia”.

O autor: Rubenio Marcelo é poeta escritor, compositor, ensaísta, revisor e advogado. É membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), da qual é atualmente o secretário-geral. É coautor do Hino da ASL. Autor de treze livros publicados (3 em coautorias) e três CDs, sendo que um dos seus livros mais recentes (Vias do Infinito Ser) foi indicado pela UFMS como leitura obrigatória para os vestibulares (e Passe) no triênio 2021/22/23. Rubenio Marcelo foi Conselheiro Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul. Detentor de premiações pela sua atuação literocultural, é um dos vencedores do tradicional concurso literário ‘Noite Nacional da Poesia’. É um dos autores homenageados no livro ‘Vozes da Literatura’ (FCMS), que também enfoca sua obra e biografia.