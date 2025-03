Semana do ArtesÃ£o vai trazer a 'Feira MÃ£os que Criam' com o melhor do artesanato de MS

Ricardo Gomes/Setesc

Presente desde a primeira edição da Semana do Artesão, a Feira Mãos que Criam retorna em 2025 trazendo o melhor do artesanato de Mato Grosso do Sul. Este ano, o evento contará com a participação de oito etnias indígenas e artesãos de 27 municípios do interior, reunindo um total de 150 expositores para apresentar a diversidade do artesanato sul-mato-grossense.

Segundo Katienka Klain, gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a feira trará muitas novidades. “Além das tradicionais oficinas de artesanato e shows musicais, teremos um aumento significativo na participação dos municípios, com 27 cidades representadas, além de uma ampla praça de alimentação e produtos típicos à venda. Será uma oportunidade única para conferir a riqueza cultural do nosso estado”, destacou.

A Feira também dará destaque ao artesanato indígena, com a participação das etnias Kadwéu, Terena, Kinikinau, Guató e Guarani, entre outras. Cada povo trará peças que representam sua cultura, como cerâmica Terena, trançados, arte em penas e sementes, ressaltando a importância do artesanato indígena na identidade de Mato Grosso do Sul, que abriga a segunda maior população indígena do Brasil.

Os municípios foram selecionados com base em oito rotas turísticas: Pantanal, Caminho dos Ypês, Serra da Bodoquena, Grande Dourados, Cerrado Pantanal, Costa Leste, Caminhos da Natureza e Vale das Águas. Dentro de cada rota, dois municípios com forte produção artesanal foram escolhidos para representar a diversidade cultural do estado.

Com a exposição e comercialização das peças, a feira busca fortalecer a divulgação do artesanato regional e ampliar o acesso dos artesãos ao mercado. O artesanato sul-mato-grossense retrata costumes e tradições do estado, utilizando matérias-primas locais e refletindo influências do Pantanal, das populações indígenas e do intercâmbio cultural com países vizinhos, como Paraguai e Bolívia.

A Semana do Artesão é realizada desde 2007 pela Fundação de Cultura, em parceria com entidades representativas do setor, a Prefeitura de Campo Grande e o SEBRAE/MS. O evento celebra o Dia do Artesão, em 19 de março, e tem como objetivo fortalecer o artesanato como um setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural do estado.

“A 17ª edição da Semana do Artesão trará uma programação diversificada, com exposições, shows musicais, teatro infantil e oficinas para adultos e crianças. Convidamos a todos para prestigiar esse grande evento e conhecer de perto a riqueza do nosso artesanato”, concluiu Katienka Klain.