Semana Nacional dos Museus tem programação especial na UFMS

Entre os dias 12 e 18 de maio, a UFMS promove uma programação especial em celebração à 23ª Semana Nacional dos Museus, que tem como tema "O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação".

O evento é coordenado nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e envolve atividades em diversos campi da universidade.

Em Campo Grande, o Museu de Arqueologia (Muarq) realiza a exposição Fragmentos que falam, com foco na arte e memória indígena, e a oficina Territórios que falam, com jovens da Aldeinha de Anastácio. Em Corumbá, o projeto

O Museu vai à Escola leva estudantes locais ao Laboratório de Arqueologia do Pantanal. Em Coxim, o Memorial Henrique de Melo Spengler sedia o sarau Mbayá Kadiwéu-Guaicuru, com poesias e homenagens ao artista. Já em Nova Andradina, a parceria com o Museu Municipal inclui conferências, oficinas e participação de comunidades tradicionais como o povo Ofaié e representantes da cultura afro-brasileira.

A programação valoriza o patrimônio material e imaterial, promovendo diálogo entre universidade, cultura e sociedade.

