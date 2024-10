Semana Pra Dança evidencia carreira e professores aliam tecnologia

Como parte da programação da Semana pra Dança 2024, foi realizada, na terça-feira (1º), a oficina "Procedimento #6", que explorou a interseção entre dança e tecnologia. O encontro aconteceu no Teatro Aracy Balabanian, no CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo), em Campo Grande.

Conduzida pelos professores Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, a oficina é uma amostra do espetáculo homônimo, que será apresentado no dia 3 de outubro, às 20h30, no mesmo local.

A proposta da oficina foi proporcionar uma experiência imersiva ao público, introduzindo os conceitos de integração entre o corpo e os dispositivos tecnológicos. Jackeline Mourão, artista de Campo Grande e integrante da companhia Dança Urbana, explica que o trabalho visa explorar como a tecnologia pode ampliar e transformar o movimento dos corpos em cena.

"Apresentamos na oficina alguns procedimentos que utilizamos, como o uso de celulares e câmeras. Investigamos como os corpos se multiplicam e de que forma nos relacionamos com essas nossas cópias, entendendo o corpo como uma extensão das tecnologias, além de explorar as extensões do corpo através do espaço, roupas, equipamentos, dispositivos, som e luzes”, detalha a ministrante.

Sobre a Semana pra Dança, Jackeline ressalta que “é importante ter oportunidade de mostrar nosso trabalho e permitir que as pessoas assistam e desfrutem da dança". "Acho que é um direito de todos experimentar um pouco de arte, da cultura local e de outras regiões, promovendo intercâmbios. A Semana pra Dança é essencial para Campo Grande”, afirma.

A oficina foi marcada por experimentações práticas, permitindo aos participantes vivenciarem na prática o que será visto no espetáculo "Procedimento #6", que faz parte do circuito nacional do Sesc, o Palco Giratório 2024. O objetivo é questionar e investigar o impacto da tecnologia sobre o corpo e a dança, propondo novas formas de interação e percepção no ambiente artístico.

Lívia Lopes, de 32 anos, artista e professora de dança que participou da oficina, compartilhou suas impressões sobre a experiência. "Achei a oficina maravilhosa. Eu já trabalho com dança, investigação, improvisação e composição em dança, e para mim é sempre enriquecedor trabalhar com essas temáticas enquanto uma move-dora da dança, uma move-dora de corpo. Também é muito novo trabalhar com tecnologia; eles trouxeram essa abordagem da tecnologia junto com a dança, mostrando que não é apenas o corpo que é tecnológico, mas também outras camadas, como o celular e um projetor”.

A oficina "Procedimento #6" fez parte de uma ampla programação da Semana pra Dança, que inclui 16 espetáculos, 57 coreografias, 12 oficinas, 11 ações de mediação artística e festas, realizadas em diferentes locais, como o Teatro Aracy Balabanian, o Armazém Cultural, a Praça Ary Coelho e o Shopping Norte Sul Plaza.

A Semana pra Dança 2024 acontece de 30 de setembro até 6 de outubro. A programação completa de oficinas, espetáculos, coreografias e festa pode ser conferida neste link. Os ingressos para os espetáculos são gratuitos e serão liberados sempre 30 minutos antes de cada apresentação.

Realizado pelo Colegiado Estadual de Dança de MS e Associação Arado Cultural, o evento tem investimento da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Acompanhe a programação diária pelos perfis oficiais no Instagram da Arado Cultural e da Semana pra Dança.