Serjão brilha no reencontro histórico com ex-integrantes do Tradição em Campo Grande

O palco do Parque das Nações Indígenas foi tomado por emoção e nostalgia na noite de sábado (12), quando Serjão, da dupla Raffa & Serjão, subiu ao palco para participar de um reencontro histórico com ex-integrantes do lendário grupo Tradição. A apresentação especial fez parte do Festival MS ao Vivo, em comemoração aos 48 anos do estado de Mato Grosso do Sul.

Com um repertório repleto de clássicos do sertanejo raiz, Serjão ajudou a levar ao público interpretações emocionantes e cheias de autenticidade, resgatando a essência da música que marcou gerações. Ex-integrante do Tradição, o artista retornou ao palco ao lado dos antigos colegas de banda, arrancando aplausos entusiasmados da multidão que lotou o parque.

Reencontro que emocionou gerações

Antes da apresentação principal de Michel Teló, a plateia vibrou com o show dos ex-integrantes do grupo Tradição — Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekais, Carlos Targino e Arapiraca — que retornaram aos palcos com o projeto Lendas 67, um tributo às raízes da música sul-mato-grossense.

Mais tarde, Teló assumiu o comando com seu novo projeto “Sertanejinho do Teló”, mas foi quando os antigos companheiros invadiram o palco para uma participação especial que a emoção tomou conta do público. O reencontro levantou a multidão e trouxe à tona memórias dos anos 2000, época de ouro do grupo.

Música e identidade sul-mato-grossense

A participação de Serjão reforçou sua trajetória sólida e o carinho do público. Ao lado de Raffa, o artista tem conquistado cada vez mais espaço em eventos e casas tradicionais do estado, mantendo viva a tradição e autenticidade do sertanejo raiz.

O reencontro com os ex-integrantes do Tradição deixou no ar um “gostinho de quero mais” e reacendeu o desejo dos fãs de ver a formação clássica novamente reunida — mesmo que, desta vez, com novos projetos e nomes diferentes.

A noite foi uma celebração à música, às raízes e à identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

