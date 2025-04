Sessão especial do Cine MIS homenageia importante diretor de cinema

Divulgação

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul) realiza, nesta sexta-feira (25), a partir das 19 horas, sessão especial do Cine MIS em homenagem ao diretor de cinema Cândido Alberto da Fonseca, nome fundamental na preservação audiovisual da cultura sul-mato-grossense e que faleceu nesta quarta-feira (23). A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos.

Na programação da noite, dois documentários dirigidos por Fonseca serão exibidos: Conceição dos Bugres e Sasha Siemel, obras que revelam a riqueza da cultura, da arte e das personalidades do território pantaneiro e seu entorno.

Conceição dos Bugres, com duração aproximada de 30 minutos, apresenta a trajetória e a técnica da renomada escultora Conceição dos Bugres. No filme, a artista revela os instrumentos rudimentares — como o facão e a machadinha — com os quais dava forma às figuras icônicas conhecidas como “bugres”. Um dos momentos mais poéticos da narrativa remete à origem do uso da cera nos acabamentos, inspirada por um sonho no qual o marido lhe trazia mel do mato. A artista extraiu a cera, ferveu-a e passou nos bugres, criando um estilo singular.

Já o documentário Sasha Siemel retrata a vida e as aventuras do lendário caçador letão que veio para o Brasil no início do século XX. Siemel ficou famoso por caçar onças com zagaia no antigo Estado de Mato Grosso e, além disso, tornou-se um talentoso escritor, fotógrafo e cinegrafista. O filme acompanha suas histórias marcantes no Pantanal, que ajudaram a revelar a beleza e os desafios da região ao mundo, consolidando sua figura como mito e documentarista respeitado.

A sessão tem duração total de duas horas, das 19 às 21 horas, e promete emocionar o público ao relembrar o trabalho sensível e essencial de Cândido Alberto da Fonseca, que dedicou sua carreira a registrar e valorizar os personagens e paisagens que moldam a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Para o coordenador do MIS-MIS, Marcio Veiga, a homenagem é um gesto de reconhecimento à importância histórica e estética da obra do diretor. “Cândido Alberto da Fonseca foi um dos primeiros a olhar para o Mato Grosso do Sul com a sensibilidade de um documentarista. Seus filmes são registros preciosos da nossa cultura e das figuras que nos definem enquanto povo. Rever essas obras no MIS é também um ato de memória e de resistência cultural".

Serviço

Cine MIS – Homenagem a Cândido Alberto da Fonseca

Filmes: Conceição dos Bugres e Sasha Siemel - Classificação indicativa: 14 anos

Data: sexta-feira, 25 de abril de 2025

Horário: 19h às 21h

Local: MIS-MS – 3º andar do Memorial da Cultura e Cidadania "Apolônio de Carvalho" - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro - Campo Grande (MS)

Entrada gratuita

